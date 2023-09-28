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Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов - РИА Новости, 28.09.2023
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11:38 28.09.2023 (обновлено: 11:44 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899133810.html
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов - РИА Новости, 28.09.2023
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов
Западные страны поддерживают проведение выборов на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с тем, что их раздражает поведение Владимира... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:38
2023-09-28T11:44
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киев
россия
владимир зеленский
константин гаврилов
выборы
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Западные страны поддерживают проведение выборов на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с тем, что их раздражает поведение Владимира Зеленского и они намерены сменить лидера в Киеве, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "В последнее время сильно возникла тема выборов, от чего он (Зеленский – ред.) решительно открещивается, говоря, что в условиях военного конфликта это невозможно. А Запад, как нам кажется, подталкивает его к этому. Видимо, идет дело к смене его на кого-то другого. Так комментируют наши конфиденты", - заявил Гаврилов. Кроме того, глава российский дипломат отметил тренд на раздражение по отношению к Зеленскому со стороны западных политиков. Гаврилов добавил, что в ходе неофициальных переговоров с российской делегацией озвучивалась идея, что "долго его (Зеленского-ред.) терпеть, видимо, не будут".
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В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Константин Гаврилов, Выборы
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов

Гаврилов: Западу нужны выборы на Украине из-за желания сменить Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке во Львове
Женщина голосует на избирательном участке во Львове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Женщина голосует на избирательном участке во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Западные страны поддерживают проведение выборов на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с тем, что их раздражает поведение Владимира Зеленского и они намерены сменить лидера в Киеве, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"В последнее время сильно возникла тема выборов, от чего он (Зеленский – ред.) решительно открещивается, говоря, что в условиях военного конфликта это невозможно. А Запад, как нам кажется, подталкивает его к этому. Видимо, идет дело к смене его на кого-то другого. Так комментируют наши конфиденты", - заявил Гаврилов.
Кроме того, глава российский дипломат отметил тренд на раздражение по отношению к Зеленскому со стороны западных политиков. Гаврилов добавил, что в ходе неофициальных переговоров с российской делегацией озвучивалась идея, что "долго его (Зеленского-ред.) терпеть, видимо, не будут".
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийКонстантин ГавриловВыборы
 
 
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