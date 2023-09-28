https://ria.ru/20230928/ukraina-1899133810.html

Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов

Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов - РИА Новости, 28.09.2023

Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов

Западные страны поддерживают проведение выборов на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с тем, что их раздражает поведение Владимира... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:38

2023-09-28T11:38

2023-09-28T11:44

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константин гаврилов

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Западные страны поддерживают проведение выборов на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с тем, что их раздражает поведение Владимира Зеленского и они намерены сменить лидера в Киеве, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "В последнее время сильно возникла тема выборов, от чего он (Зеленский – ред.) решительно открещивается, говоря, что в условиях военного конфликта это невозможно. А Запад, как нам кажется, подталкивает его к этому. Видимо, идет дело к смене его на кого-то другого. Так комментируют наши конфиденты", - заявил Гаврилов. Кроме того, глава российский дипломат отметил тренд на раздражение по отношению к Зеленскому со стороны западных политиков. Гаврилов добавил, что в ходе неофициальных переговоров с российской делегацией озвучивалась идея, что "долго его (Зеленского-ред.) терпеть, видимо, не будут".

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898785582.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, константин гаврилов, выборы