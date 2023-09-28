https://ria.ru/20230928/ukraina-1899133810.html
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов - РИА Новости, 28.09.2023
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов
Западные страны поддерживают проведение выборов на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с тем, что их раздражает поведение Владимира... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:38
2023-09-28T11:38
2023-09-28T11:44
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
константин гаврилов
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585771920_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_cda4c7eb4cc97d7f5b73da7199ab5da0.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Западные страны поддерживают проведение выборов на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с тем, что их раздражает поведение Владимира Зеленского и они намерены сменить лидера в Киеве, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "В последнее время сильно возникла тема выборов, от чего он (Зеленский – ред.) решительно открещивается, говоря, что в условиях военного конфликта это невозможно. А Запад, как нам кажется, подталкивает его к этому. Видимо, идет дело к смене его на кого-то другого. Так комментируют наши конфиденты", - заявил Гаврилов. Кроме того, глава российский дипломат отметил тренд на раздражение по отношению к Зеленскому со стороны западных политиков. Гаврилов добавил, что в ходе неофициальных переговоров с российской делегацией озвучивалась идея, что "долго его (Зеленского-ред.) терпеть, видимо, не будут".
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898785582.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585771920_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_d9733286083c2c96e5eae379037c937c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, константин гаврилов, выборы
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Константин Гаврилов, Выборы
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов
Гаврилов: Западу нужны выборы на Украине из-за желания сменить Зеленского