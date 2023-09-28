https://ria.ru/20230928/ukraina-1899129192.html

Украинский Минфин назвал сумму госдолга страны

Украинский Минфин назвал сумму госдолга страны - РИА Новости, 28.09.2023

Украинский Минфин назвал сумму госдолга страны

Госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов, сообщили в четверг в минфине страны. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:24

2023-09-28T11:24

2023-09-28T11:47

экономика

украина

николай азаров (политик)

денис шмыгаль

мвф

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов, сообщили в четверг в минфине страны. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году - до 100,7%. "В течение августа сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 1,01 миллиарда долларов. По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. По информации ведомства, внешний долг составляет почти 70% от общей суммы. Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщил, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине страны отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.

https://ria.ru/20230928/ssha-1899080839.html

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экономика, украина, николай азаров (политик), денис шмыгаль, мвф, в мире