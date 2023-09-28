Рейтинг@Mail.ru
Украинский Минфин назвал сумму госдолга страны - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 28.09.2023 (обновлено: 11:47 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899129192.html
Украинский Минфин назвал сумму госдолга страны
Украинский Минфин назвал сумму госдолга страны - РИА Новости, 28.09.2023
Украинский Минфин назвал сумму госдолга страны
Госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов, сообщили в четверг в минфине страны. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:24
2023-09-28T11:47
экономика
украина
николай азаров (политик)
денис шмыгаль
мвф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов, сообщили в четверг в минфине страны. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году - до 100,7%. "В течение августа сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 1,01 миллиарда долларов. По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. По информации ведомства, внешний долг составляет почти 70% от общей суммы. Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщил, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине страны отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.
https://ria.ru/20230928/ssha-1899080839.html
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898845115.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, николай азаров (политик), денис шмыгаль, мвф, в мире
Экономика, Украина, Николай Азаров (политик), Денис Шмыгаль, МВФ, В мире
Украинский Минфин назвал сумму госдолга страны

Минфин Украины: госдолг вырос почти до 134 миллиардов долларов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов, сообщили в четверг в минфине страны.
В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году - до 100,7%.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине
02:49
"В течение августа сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 1,01 миллиарда долларов. По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
По информации ведомства, внешний долг составляет почти 70% от общей суммы.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщил, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине страны отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Остановка помощи США Украине навредит ее боеспособности, заявил Кирби
26 сентября, 23:43
 
ЭкономикаУкраинаНиколай Азаров (политик)Денис ШмыгальМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала