Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы - РИА Новости, 28.09.2023
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы
РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:17
2023-09-28T08:17
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украине нужно еще несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы, сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий украинскому общественному радио.&quot;Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали. Думаю, что еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате&quot;, - приводит слова Кудрицкого украинское общественное радио.Он отметил, что на восстановление энергосистемы уже потрачено более миллиарда долларов, полученных от западных партнеров. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство совместно с партнерами направило 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергообъектов страны. В министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, они возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html
https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы

"Укрэнерго": на восстановление энергосистемы нужны сотни миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украине нужно еще несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы, сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий украинскому общественному радио.
«

"Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали. Думаю, что еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате", - приводит слова Кудрицкого украинское общественное радио.

Киев - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
На Украине заключенные могут начать производить электричество
19 сентября, 04:19
Он отметил, что на восстановление энергосистемы уже потрачено более миллиарда долларов, полученных от западных партнеров.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство совместно с партнерами направило 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергообъектов страны.
В министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, они возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Последний грабеж Украины стартовал
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала