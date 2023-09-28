https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы - РИА Новости, 28.09.2023
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы
РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:17
2023-09-28T08:17
2023-09-28T08:17
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украине нужно еще несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы, сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий украинскому общественному радио."Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали. Думаю, что еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате", - приводит слова Кудрицкого украинское общественное радио.Он отметил, что на восстановление энергосистемы уже потрачено более миллиарда долларов, полученных от западных партнеров. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство совместно с партнерами направило 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергообъектов страны. В министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, они возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html
https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы
"Укрэнерго": на восстановление энергосистемы нужны сотни миллионов долларов
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Украине нужно еще несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы, сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий украинскому общественному радио.
«
"Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали. Думаю, что еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате", - приводит слова Кудрицкого украинское общественное радио.
На Украине заключенные могут начать производить электричество
Он отметил, что на восстановление энергосистемы уже потрачено более миллиарда долларов, полученных от западных партнеров.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство совместно с партнерами направило 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергообъектов страны.
В министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, они возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.
Последний грабеж Украины стартовал