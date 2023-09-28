https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html

На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы

На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы - РИА Новости, 28.09.2023

На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы

РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:17

2023-09-28T08:17

2023-09-28T08:17

специальная военная операция на украине

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украине нужно еще несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы, сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий украинскому общественному радио."Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали. Думаю, что еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате", - приводит слова Кудрицкого украинское общественное радио.Он отметил, что на восстановление энергосистемы уже потрачено более миллиарда долларов, полученных от западных партнеров. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство совместно с партнерами направило 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергообъектов страны. В министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, они возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, укрэнерго