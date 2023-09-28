Чехия назвала Россию главной угрозой для страны
Seznam Zprávy: Чехия в оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 28 сен - РИА Новости. В новой оборонной стратегии Чехии самой серьезной угрозой для страны названа Россия, документ уже одобрил Совбез республики, в октябре ожидается голосование в правительстве, сообщило в четверг издание Seznam Zprávy.
"В новой оборонной стратегии Россия названа самой серьезной угрозой для Чехии. В случае конфликта, говорится в ней, необходимо считаться с тем, что Чехия станет важной транспортной артерией для союзных войск", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что новая стратегия в полной мере учитывает конфликт на Украине.
"Вероятность военного нападения на Чехию или любую из стран НАТО и ЕС является самой высокой с момента окончания холодной войны. В долгосрочной перспективе Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников… Главной задачей чешской оборонной политики является подготовка к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием", - говорится в документе минобороны, излагающем основные положения новой оборонной стратегии, данный документ имеется в распоряжении издания.
Документ призывает создать хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы и подготовить территорию Чехии к возможной переброске большого количества союзных войск. В новой стратегии также отмечается, что оборона Чехии не может быть обеспечена только профессиональными военнослужащими.
В среду правительство Чехии утвердило оборонный бюджет на 2024 год, который впервые достигнет 2% от ВВП (6,8 миллиарда долларов), что соответствует минимальным показателям НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.