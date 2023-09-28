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В Госдуме предупредили Польшу об украинской угрозе
В Госдуме предупредили Польшу об украинской угрозе - РИА Новости, 28.09.2023
В Госдуме предупредили Польшу об украинской угрозе
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Польшу обратить внимание на угрозу, которая исходят от нацистской Украины. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:41
2023-09-28T08:41
2023-09-28T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Польшу обратить внимание на угрозу, которая исходят от нацистской Украины. "Польше следует поубавить пыл и быть осторожной в своих недружественных действиях и негативных заявлениях в отношении соседней нацистской Украины. А то не ровен час может вновь повториться Волынская трагедия. Современные украинские нацисты в этом поднаторели и уже превзошли своих прадедов, а благодаря огромному количеству летального оружия, преимущественно западного образца, сделать они это смогут легко и непринужденно", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти представляют угрозу национальной безопасности Польши, и виной тому польские власти, которые из-за своей русофобской политики "закрывали глаза" и тем самым способствовали "взращиванию нацизма на Украине".
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
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в мире, польша, михаил шеремет, госдума рф, украина
В мире, Польша, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина
В Госдуме предупредили Польшу об украинской угрозе
Депутат Шеремет призвал Польшу обратить внимание на угрозу, исходящую от Украины