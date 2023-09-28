https://ria.ru/20230928/uchitel-1899151661.html

В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель"

В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 28.09.2023

В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель"

Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса "Первый учитель" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоится 28 сентября. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:07

2023-09-28T12:07

2023-09-28T12:09

год педагога и наставника

сн_образование

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса "Первый учитель" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоится 28 сентября.Очные испытания конкурса пройдут с 29 сентября по 5 октября в два тура.Первый тур – "Открытый урок" по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.Второй тур – "Пресс-конференция" для лауреатов конкурса. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской Федерации и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.Имя победителя Всероссийского конкурса "Первый учитель" будет объявлено 5 октября.В Год педагога и наставника впервые каждый учитель начальных классов страны мог попробовать свои силы в профессиональном состязании – Всероссийском профессиональном конкурсе "Первый учитель", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации.

https://ria.ru/20230928/konkurs-1899143492.html

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сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, россия