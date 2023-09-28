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В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 28.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:07 28.09.2023 (обновлено: 12:09 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/uchitel-1899151661.html
В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель"
В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 28.09.2023
В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель"
Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса "Первый учитель" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоится 28 сентября. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:07
2023-09-28T12:09
год педагога и наставника
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса "Первый учитель" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоится 28 сентября.Очные испытания конкурса пройдут с 29 сентября по 5 октября в два тура.Первый тур – "Открытый урок" по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.Второй тур – "Пресс-конференция" для лауреатов конкурса. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской Федерации и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.Имя победителя Всероссийского конкурса "Первый учитель" будет объявлено 5 октября.В Год педагога и наставника впервые каждый учитель начальных классов страны мог попробовать свои силы в профессиональном состязании – Всероссийском профессиональном конкурсе "Первый учитель", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации.
https://ria.ru/20230928/konkurs-1899143492.html
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сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, россия
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Россия

В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики начальных классов в гимназии Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса "Первый учитель" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоится 28 сентября.
Очные испытания конкурса пройдут с 29 сентября по 5 октября в два тура.
Первый тур – "Открытый урок" по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.
Учитель ведет дистанционный онлайн урок в средней общеобразовательной школе в селе Овсянка Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России"
11:55
Второй тур – "Пресс-конференция" для лауреатов конкурса. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской Федерации и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.
Имя победителя Всероссийского конкурса "Первый учитель" будет объявлено 5 октября.
В Год педагога и наставника впервые каждый учитель начальных классов страны мог попробовать свои силы в профессиональном состязании – Всероссийском профессиональном конкурсе "Первый учитель", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторРоссия
 
 
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