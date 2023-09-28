https://ria.ru/20230928/uchitel-1899151661.html
В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель"
В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 28.09.2023
В Москве открывается заключительный этап конкурса "Первый учитель"
Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса "Первый учитель" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоится 28 сентября. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:07
2023-09-28T12:07
2023-09-28T12:09
год педагога и наставника
сн_образование
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374986_0:0:2975:1673_1920x0_80_0_0_44e359f47b262d9a4e09ec84a8ee9067.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса "Первый учитель" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоится 28 сентября.Очные испытания конкурса пройдут с 29 сентября по 5 октября в два тура.Первый тур – "Открытый урок" по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.Второй тур – "Пресс-конференция" для лауреатов конкурса. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской Федерации и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.Имя победителя Всероссийского конкурса "Первый учитель" будет объявлено 5 октября.В Год педагога и наставника впервые каждый учитель начальных классов страны мог попробовать свои силы в профессиональном состязании – Всероссийском профессиональном конкурсе "Первый учитель", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации.
https://ria.ru/20230928/konkurs-1899143492.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b10484ee9bd9d63398050c44d60c8428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, россия
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Россия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса "Первый учитель" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоится 28 сентября.
Очные испытания конкурса пройдут с 29 сентября по 5 октября в два тура.
Первый тур – "Открытый урок" по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.
В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России"
Второй тур – "Пресс-конференция" для лауреатов конкурса. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской Федерации и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.
Имя победителя Всероссийского конкурса "Первый учитель" будет объявлено 5 октября.
В Год педагога и наставника впервые каждый учитель начальных классов страны мог попробовать свои силы в профессиональном состязании – Всероссийском профессиональном конкурсе "Первый учитель", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации.