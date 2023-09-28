https://ria.ru/20230928/uchebnik-1899286134.html

В Госдуме обсудили ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками

В Госдуме обсудили ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками - РИА Новости, 28.09.2023

В Госдуме обсудили ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:11

2023-09-28T19:11

2023-09-28T19:11

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками, сообщила пресс-служба Госдумы. "Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 28 сентября обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками. Поручение пригласить профильного министра дал председатель ГД Вячеслав Володин. Соответствующие обращения поступали депутатам из регионов", - отмечает пресс-служба Госдумы. Как указал Володин, такой диалог с министерством просвещения РФ даст возможность выйти на решения и урегулировать ситуацию с обеспечением школ учебниками. "Нам крайне важно, что министр просвещения услышал: есть проблема с учебниками, она не надуманная… К нам обращаются избиратели – родители, педагоги", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. В свою очередь Кравцов сообщил, что министерство просвещения усилило работу по мониторингу и анализу информации, поступающей от родителей и школ. По словам главы ведомства, в этом вопросе продолжается тесное взаимодействие с депутатским корпусом. "Каждое обращение точечно прорабатывается с регионами и муниципалитетами с учетом того, что обеспечение учебниками обучающихся относится к региональным полномочиям. По большинству проблемных вопросов местные власти отреагировали оперативно и провели доукомплектацию библиотек: докупили недостающие учебники или взяли из резервного фонда муниципалитетов", - отметил Кравцов. Как указывается в сообщении думской пресс-службы, в большинстве регионов потребность в учебниках соответствует фактически закупленному в этом году количеству изданий. В целом число приобретенных учебников в этом году почти на 12 миллионов единиц больше, чем в прошлом году, и составляет 66 миллионов учебников. При этом если возникают дополнительные вопросы, Кравцов попросил направлять информацию в ведомство. Также депутаты подняли вопрос электронных учебников. Министр просвещения РФ подчеркнул, что речь о переходе на них не идет - электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования. Володин отметил, что такой формат взаимодействия с правительством РФ показывает эффективность. "Давайте этот формат и в дальнейшем обязательно реализовывать по другим проблемам", - добавил спикер Госдумы. Он напомнил, что ранее на заседании депутаты заслушивали руководство министерства энергетики РФ по ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы. "Тема здесь обсуждалась, затем правительство отреагировало, принято решение. А вчера президент ее взял на свой контроль. И самое главное, люди понимают: власть видит проблему и занимается ее решением", - сказал Володин.

https://ria.ru/20230928/uchebniki-1899236188.html

https://ria.ru/20230928/uchebnik-1899170748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование