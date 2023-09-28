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"Просвещение" и Минпросвещения работают над цифровой маркировкой учебников
"Просвещение" и Минпросвещения работают над цифровой маркировкой учебников - РИА Новости, 28.09.2023
"Просвещение" и Минпросвещения работают над цифровой маркировкой учебников
Издательство "Просвещение" совместно с министерством просвещения России прорабатывает вопрос введения цифровой маркировки учебников, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:15
2023-09-28T17:15
2023-09-28T17:15
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Издательство "Просвещение" совместно с министерством просвещения России прорабатывает вопрос введения цифровой маркировки учебников, сообщили журналистам в пресс-службе министерства со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. "Для контроля обеспеченности учебниками группа компаний "Просвещение" совместно с Минпросвещения России работает над проектом по цифровой маркировке", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в большинстве субъектов потребность в учебниках соответствует фактически закупленному в этом году количеству учебных изданий.
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образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Издательство "Просвещение" совместно с министерством просвещения России прорабатывает вопрос введения цифровой маркировки учебников, сообщили журналистам в пресс-службе министерства со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
"Для контроля обеспеченности учебниками группа компаний "Просвещение" совместно с Минпросвещения России работает над проектом по цифровой маркировке", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в большинстве субъектов потребность в учебниках соответствует фактически закупленному в этом году количеству учебных изданий.