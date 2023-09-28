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"Просвещение" и Минпросвещения работают над цифровой маркировкой учебников

"Просвещение" и Минпросвещения работают над цифровой маркировкой учебников - РИА Новости, 28.09.2023

"Просвещение" и Минпросвещения работают над цифровой маркировкой учебников

Издательство "Просвещение" совместно с министерством просвещения России прорабатывает вопрос введения цифровой маркировки учебников, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:15

2023-09-28T17:15

2023-09-28T17:15

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Издательство "Просвещение" совместно с министерством просвещения России прорабатывает вопрос введения цифровой маркировки учебников, сообщили журналистам в пресс-службе министерства со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. "Для контроля обеспеченности учебниками группа компаний "Просвещение" совместно с Минпросвещения России работает над проектом по цифровой маркировке", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в большинстве субъектов потребность в учебниках соответствует фактически закупленному в этом году количеству учебных изданий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор