https://ria.ru/20230928/tsb-1899174618.html

Набиуллина назвала последствия сохранения ключевой ставки в России

Набиуллина назвала последствия сохранения ключевой ставки в России - РИА Новости, 28.09.2023

Набиуллина назвала последствия сохранения ключевой ставки в России

Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:15

2023-09-28T13:15

2023-09-28T13:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы повысили ключевую ставку. Это не дает такого эффекта, чем когда у нас полностью был открыт счет капитала - когда у нас движение капитала было и в ту, и в другую сторону. Но тем не менее, если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс бы оказался более слабым", - сказала Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.В июле Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%. Затем на внеочередном заседании 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12%, а на заседании 15 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 13%.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина