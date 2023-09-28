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Набиуллина назвала последствия сохранения ключевой ставки в России
Набиуллина назвала последствия сохранения ключевой ставки в России - РИА Новости, 28.09.2023
Набиуллина назвала последствия сохранения ключевой ставки в России
Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:15
2023-09-28T13:15
2023-09-28T13:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы повысили ключевую ставку. Это не дает такого эффекта, чем когда у нас полностью был открыт счет капитала - когда у нас движение капитала было и в ту, и в другую сторону. Но тем не менее, если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс бы оказался более слабым", - сказала Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.В июле Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%. Затем на внеочередном заседании 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12%, а на заседании 15 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 13%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала последствия сохранения ключевой ставки в России
Набиуллина: сохранение ключевой ставки в 7,5-8,5% ослабило бы рубль
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы повысили ключевую ставку. Это не дает такого эффекта, чем когда у нас полностью был открыт счет капитала - когда у нас движение капитала было и в ту, и в другую сторону. Но тем не менее, если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс бы оказался более слабым", - сказала Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
В июле Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%. Затем на внеочередном заседании 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12%, а на заседании 15 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 13%.
Набиуллина назвала цены на топливо важным фактором инфляции