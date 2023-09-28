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Япония передала Украине два крупногабаритных трансформатора - РИА Новости, 28.09.2023
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15:05 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/transformatory-1899209685.html
Япония передала Украине два крупногабаритных трансформатора
Япония передала Украине два крупногабаритных трансформатора - РИА Новости, 28.09.2023
Япония передала Украине два крупногабаритных трансформатора
Правительство Японии направило Украине два крупногабаритных трансформатора для восстановления энергетической инфраструктуры страны, сообщает на сайте японский... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:05
2023-09-28T15:05
в мире
украина
япония
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ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Правительство Японии направило Украине два крупногабаритных трансформатора для восстановления энергетической инфраструктуры страны, сообщает на сайте японский МИД. "Помощь будет способствовать восстановлению и укреплению энергообеспечения жителей Украины в преддверие зимы. Поставка, как ожидается, может помочь около 500 тысячам жителей Киева", - говорится в сообщении. В конце августа министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, в ходе которой стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона. По данным украинского ведомства, в страну до настоящего времени было доставлено 12 грузов гуманитарной помощи из Японии, которая включает, в частности, резервные электростанции и генераторы различной мощности. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
https://ria.ru/20230917/ukraina-1896764088.html
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в мире, украина, япония
В мире, Украина, Япония
Япония передала Украине два крупногабаритных трансформатора

Правительство Японии направило Украине два крупногабаритных трансформатора

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Правительство Японии направило Украине два крупногабаритных трансформатора для восстановления энергетической инфраструктуры страны, сообщает на сайте японский МИД.
«
"Помощь будет способствовать восстановлению и укреплению энергообеспечения жителей Украины в преддверие зимы. Поставка, как ожидается, может помочь около 500 тысячам жителей Киева", - говорится в сообщении.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну
17 сентября, 03:12
В конце августа министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, в ходе которой стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона. По данным украинского ведомства, в страну до настоящего времени было доставлено 12 грузов гуманитарной помощи из Японии, которая включает, в частности, резервные электростанции и генераторы различной мощности.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР
30 июня, 22:43
 
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