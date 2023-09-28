Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине
Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть
© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Трансляцию его выступления перед сторонниками в Мичигане вел телеканал C-Span.
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"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — сказал Трамп.
Трамп также пообещал, что в случае своего избрания на пост президента он покончит с "ужасным глобализмом", который убивает США.
Ранее Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".
Ранее Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".
Трамп также обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.