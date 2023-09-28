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Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:07 28.09.2023 (обновлено: 11:01 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/tramp-1899094487.html
Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине
Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине - РИА Новости, 28.09.2023
Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Трансляцию его выступления перед сторонниками РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:07
2023-09-28T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
владимир путин
украина
сша
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Трансляцию его выступления перед сторонниками в Мичигане вел телеканал C-Span. &quot;Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель&quot;, — сказал Трамп.Трамп также пообещал, что в случае своего избрания на пост президента он покончит с "ужасным глобализмом", который убивает США. Ранее Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".Трамп также обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, россия, цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США, Россия, Цены на нефть
Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине

Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Трансляцию его выступления перед сторонниками в Мичигане вел телеканал C-Span.
«

"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — сказал Трамп.

Трамп также пообещал, что в случае своего избрания на пост президента он покончит с "ужасным глобализмом", который убивает США.

Ранее Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".
Трамп также обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияЦены на нефть
 
 
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