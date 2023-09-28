https://ria.ru/20230928/tramp-1899094487.html

Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине

Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине - РИА Новости, 28.09.2023

Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Трансляцию его выступления перед сторонниками РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:07

2023-09-28T09:07

2023-09-28T11:01

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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украина

сша

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цены на нефть

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счет низких цен на нефть. Трансляцию его выступления перед сторонниками в Мичигане вел телеканал C-Span. "Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — сказал Трамп.Трамп также пообещал, что в случае своего избрания на пост президента он покончит с "ужасным глобализмом", который убивает США. Ранее Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".Трамп также обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html

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в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, россия, цены на нефть