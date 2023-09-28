https://ria.ru/20230928/tramp-1899084020.html
Европейцев призвали готовиться к аду из-за Украины
Европейцев призвали готовиться к аду из-за Украины - РИА Новости, 28.09.2023
Европейцев призвали готовиться к аду из-за Украины
Западные политики боятся Трампа из-за его стремления завершить конфликт на Украине, пишет Figaro. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T04:25
2023-09-28T04:25
2023-09-28T13:45
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Западные политики боятся Трампа из-за его стремления завершить конфликт на Украине, пишет Figaro."Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. <...> Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток" — высказался политик.Автор добавил, что перспектива возвращения Трампа в Белый дом "крайне тревожна" еще и потому, что США могут вывести свои войска из Европы. НАТО, говорится в материале, "едва восстанавливается после 2016-2020 годов", однако приход Трампа "станет катастрофой и ля Европы, и для Украины".Трамп регулярно высказывался против поддержки Киева и обещал завершить конфликт в случае избрания президентом. Американские СМИ также предположили, что он может ослабить антироссийские санкции и урегулировать недружественные отношения США с Китаем.
https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html
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в мире, украина, сша, европа, нато
В мире, Украина, США, Европа, НАТО
Европейцев призвали готовиться к аду из-за Украины
Figaro: ЕС боится Трампа из-за его желания завершить украинский конфликт