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Центробанк оценил результаты проведенного стресс-теста банковского сектора
Центробанк оценил результаты проведенного стресс-теста банковского сектора - РИА Новости, 28.09.2023
Центробанк оценил результаты проведенного стресс-теста банковского сектора
Результаты стресс-теста банковского сектора, проведенного недавно Банком России, "вполне неплохие", сектор выдерживает самый консервативный сценарий, заявила... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:03
2023-09-28T15:03
2023-09-28T15:03
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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СОЧИ, 28 сен – РИА Новости. Результаты стресс-теста банковского сектора, проведенного недавно Банком России, "вполне неплохие", сектор выдерживает самый консервативный сценарий, заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах ХХ Международного банковского форума. "Мы вот только-только буквально обсудили на комитете финансовой стабильности результаты стресс-тестирования. Проводили по методу bottom-up, по методу, соответственно, top-down. В общем, на самом деле вполне неплохие", - сказала Полякова "Наш банковский сектор выдерживает достаточно, так скажем, сценарии консервативные… Мы брали самый консервативный сценарий", - отметила она. При этом "есть несколько игроков, которые будут испытывать трудности с достаточностью капитала", добавила она. "Но как вы знаете, у нас есть конкретный инструмент, который мы сейчас активно используем и с банками отрабатываем. Это план восстановления финансовой устойчивости. Он содержит тоже элемент стресс-тестирования достаточно серьезный", - обратила внимание Полякова. У банков есть план мероприятий для восстановления финансовой устойчивости, а системно значимые банки как раз проходят процедуру согласования этих планов с регулятором, заключила она.
https://ria.ru/20230913/banki-1896056334.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк оценил результаты проведенного стресс-теста банковского сектора
ЦБ назвал результаты проведенного стресс-теста банковского сектора неплохими
СОЧИ, 28 сен – РИА Новости. Результаты стресс-теста банковского сектора, проведенного недавно Банком России, "вполне неплохие", сектор выдерживает самый консервативный сценарий, заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах ХХ Международного банковского форума.
«
"Мы вот только-только буквально обсудили на комитете финансовой стабильности результаты стресс-тестирования. Проводили по методу bottom-up, по методу, соответственно, top-down. В общем, на самом деле вполне неплохие", - сказала Полякова
"Наш банковский сектор выдерживает достаточно, так скажем, сценарии консервативные… Мы брали самый консервативный сценарий", - отметила она.
При этом "есть несколько игроков, которые будут испытывать трудности с достаточностью капитала", добавила она.
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"Но как вы знаете, у нас есть конкретный инструмент, который мы сейчас активно используем и с банками отрабатываем. Это план восстановления финансовой устойчивости. Он содержит тоже элемент стресс-тестирования достаточно серьезный", - обратила внимание Полякова.
У банков есть план мероприятий для восстановления финансовой устойчивости, а системно значимые банки как раз проходят процедуру согласования этих планов с регулятором, заключила она.
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