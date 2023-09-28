https://ria.ru/20230928/test-1899208974.html

Центробанк оценил результаты проведенного стресс-теста банковского сектора

Центробанк оценил результаты проведенного стресс-теста банковского сектора - РИА Новости, 28.09.2023

Центробанк оценил результаты проведенного стресс-теста банковского сектора

Результаты стресс-теста банковского сектора, проведенного недавно Банком России, "вполне неплохие", сектор выдерживает самый консервативный сценарий, заявила... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:03

2023-09-28T15:03

2023-09-28T15:03

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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СОЧИ, 28 сен – РИА Новости. Результаты стресс-теста банковского сектора, проведенного недавно Банком России, "вполне неплохие", сектор выдерживает самый консервативный сценарий, заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах ХХ Международного банковского форума. "Мы вот только-только буквально обсудили на комитете финансовой стабильности результаты стресс-тестирования. Проводили по методу bottom-up, по методу, соответственно, top-down. В общем, на самом деле вполне неплохие", - сказала Полякова "Наш банковский сектор выдерживает достаточно, так скажем, сценарии консервативные… Мы брали самый консервативный сценарий", - отметила она. При этом "есть несколько игроков, которые будут испытывать трудности с достаточностью капитала", добавила она. "Но как вы знаете, у нас есть конкретный инструмент, который мы сейчас активно используем и с банками отрабатываем. Это план восстановления финансовой устойчивости. Он содержит тоже элемент стресс-тестирования достаточно серьезный", - обратила внимание Полякова. У банков есть план мероприятий для восстановления финансовой устойчивости, а системно значимые банки как раз проходят процедуру согласования этих планов с регулятором, заключила она.

https://ria.ru/20230913/banki-1896056334.html

https://ria.ru/20230711/bank-1883513654.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)