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В Вологодской области в мусоропроводе нашли тело младенца
В Вологодской области в мусоропроводе нашли тело младенца - РИА Новости, 28.09.2023
В Вологодской области в мусоропроводе нашли тело младенца
Жительница Череповца нашла в мусоропроводе мертвого новорожденного младенца, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка Следственного комитета по... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:57
2023-09-28T11:57
2023-09-28T12:18
вологодская область
череповец
происшествия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Жительница Череповца нашла в мусоропроводе мертвого новорожденного младенца, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка Следственного комитета по Вологодской области. "28 сентября 2023 года, около 8 часов 30 минут, в следственные органы <…> поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного мальчика в мусоросборном помещении одного из девятиэтажных домов на Северном шоссе", — говорится в релизе.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html
вологодская область
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вологодская область, череповец, происшествия
Вологодская область, Череповец, Происшествия
В Вологодской области в мусоропроводе нашли тело младенца
В вологодском Череповце в мусоропроводе нашли тело новорожденного мальчика