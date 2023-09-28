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В Вологодской области в мусоропроводе нашли тело младенца

В Вологодской области в мусоропроводе нашли тело младенца - РИА Новости, 28.09.2023

В Вологодской области в мусоропроводе нашли тело младенца

Жительница Череповца нашла в мусоропроводе мертвого новорожденного младенца, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка Следственного комитета по... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:57

2023-09-28T11:57

2023-09-28T12:18

вологодская область

череповец

происшествия

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С-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Жительница Череповца нашла в мусоропроводе мертвого новорожденного младенца, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка Следственного комитета по Вологодской области. "28 сентября 2023 года, около 8 часов 30 минут, в следственные органы <…> поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного мальчика в мусоросборном помещении одного из девятиэтажных домов на Северном шоссе", — говорится в релизе.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html

вологодская область

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вологодская область, череповец, происшествия