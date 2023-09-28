https://ria.ru/20230928/tashkent-1899171295.html

В Ташкенте потушили крупный пожар после взрыва на складе

В Ташкенте потушили крупный пожар после взрыва на складе - РИА Новости, 28.09.2023

В Ташкенте потушили крупный пожар после взрыва на складе

Пожар после взрыва на промышленном складе в Ташкенте полностью потушен на площади в 15 тысяч квадратных метров, продолжается очистка прилегающей территории,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:08

2023-09-28T13:08

2023-09-28T13:13

ташкент

взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пожар после взрыва на промышленном складе в Ташкенте полностью потушен на площади в 15 тысяч квадратных метров, продолжается очистка прилегающей территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным минздрава Узбекистана, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали. Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности"."К настоящему времени пожар полностью потушен, продолжается очистка прилегающей территории", - сказал представитель МЧС. По предварительным данным, площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров, еще 30 тысяч удалось уберечь от пожара.По данным министерства, в тушении пожара были задействованы 210 единиц техники и более 2 тысяч человек личного состава пожарной охраны и других структур МЧС, а также силовых ведомств.

https://ria.ru/20230928/tashkent-1899128021.html

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ташкент, взрыв на складе в ташкенте, узбекистан, в мире