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В Ташкенте потушили крупный пожар после взрыва на складе - РИА Новости, 28.09.2023
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13:08 28.09.2023 (обновлено: 13:13 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/tashkent-1899171295.html
В Ташкенте потушили крупный пожар после взрыва на складе
В Ташкенте потушили крупный пожар после взрыва на складе - РИА Новости, 28.09.2023
В Ташкенте потушили крупный пожар после взрыва на складе
Пожар после взрыва на промышленном складе в Ташкенте полностью потушен на площади в 15 тысяч квадратных метров, продолжается очистка прилегающей территории,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:08
2023-09-28T13:13
ташкент
взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пожар после взрыва на промышленном складе в Ташкенте полностью потушен на площади в 15 тысяч квадратных метров, продолжается очистка прилегающей территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным минздрава Узбекистана, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали. Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности"."К настоящему времени пожар полностью потушен, продолжается очистка прилегающей территории", - сказал представитель МЧС. По предварительным данным, площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров, еще 30 тысяч удалось уберечь от пожара.По данным министерства, в тушении пожара были задействованы 210 единиц техники и более 2 тысяч человек личного состава пожарной охраны и других структур МЧС, а также силовых ведомств.
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ташкент, взрыв на складе в ташкенте, узбекистан, в мире
Ташкент, Взрыв на складе в Ташкенте, Узбекистан, В мире
В Ташкенте потушили крупный пожар после взрыва на складе

МЧС Узбекиатсна: пожар после взрыва на складе в Ташкенте полностью ликвидирован

© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOVПовреждения дома после взрыва на складе в Ташкенте
Повреждения дома после взрыва на складе в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV
Повреждения дома после взрыва на складе в Ташкенте
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пожар после взрыва на промышленном складе в Ташкенте полностью потушен на площади в 15 тысяч квадратных метров, продолжается очистка прилегающей территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным минздрава Узбекистана, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали. Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".
«
"К настоящему времени пожар полностью потушен, продолжается очистка прилегающей территории", - сказал представитель МЧС. По предварительным данным, площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров, еще 30 тысяч удалось уберечь от пожара.
По данным министерства, в тушении пожара были задействованы 210 единиц техники и более 2 тысяч человек личного состава пожарной охраны и других структур МЧС, а также силовых ведомств.
Последствия взрыва на складе в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Последствия взрыва в Ташкенте
11:45
 
ТашкентВзрыв на складе в ТашкентеУзбекистанВ мире
 
 
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