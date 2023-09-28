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В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе - РИА Новости, 28.09.2023
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06:00 28.09.2023 (обновлено: 09:45 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/tashkent-1899086136.html
В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе - РИА Новости, 28.09.2023
В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
Пожар после взрыва на промышленном складе в Ташкенте локализован, причины происшествия выясняются, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:00
2023-09-28T09:45
в мире
ташкент
узбекистан
взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пожар после взрыва на промышленном складе в Ташкенте локализован, причины происшествия выясняются, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. По данным минздрава страны, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. "Пожар локализован в 05.02 (03.02 мск), ситуация полностью под контролем, площадь возгорания сокращается",- говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС. По данным ведомства, для установления причины пожара на месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС.
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в мире, ташкент, узбекистан, взрыв на складе в ташкенте
В мире, Ташкент, Узбекистан, Взрыв на складе в Ташкенте
В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе

МЧС Узбекистана: в Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе

© Sputnik / МЧС УзбекистанаПожар на промышленном складе в Ташкенте
Пожар на промышленном складе в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / МЧС Узбекистана
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пожар после взрыва на промышленном складе в Ташкенте локализован, причины происшествия выясняются, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. По данным минздрава страны, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
"Пожар локализован в 05.02 (03.02 мск), ситуация полностью под контролем, площадь возгорания сокращается",- говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.
По данным ведомства, для установления причины пожара на месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС.
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