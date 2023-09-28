Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:14 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/tarantul-1899230975.html
В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула
В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула - РИА Новости, 28.09.2023
В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула
На юге Таиланда был обнаружен новый вид тарантулов, частично обладающих редким ярко-синим окрасом, следует из опубликованного на сайте ZooKeys исследования. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:14
2023-09-28T16:14
наука
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899230327_0:480:2560:1920_1920x0_80_0_0_8eb871c31344c4e52baa0f7ec9519e70.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На юге Таиланда был обнаружен новый вид тарантулов, частично обладающих редким ярко-синим окрасом, следует из опубликованного на сайте ZooKeys исследования. Паука нашли в джунглях в южной провинции страны Пхангнга. Он получил название Chilobrachys natanicharum. "Мы нашли новый вид тарантула, который обладает завораживающим сине-фиолетовым оттенком, напоминающим электрические искры", - описал находку руководитель исследования Нарин Чомпупхуанг из Университета Кхон Каен в Таиланде. Как отмечено в исследовании, цвет тарантула является примечательным для ученых, так как подобный синий оттенок крайне редко встречается в природе.
https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899230327_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_9dd2a063dfa9120910675afca6692f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд
Наука, Таиланд
В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула

В Таиланде ученые обнаружили новый вид тарантулов редкого ярко-синего цвета

© Фото : Zookeys/Narin ChomphuphuangНовый вид тарантулов, обнаруженный на юге Таиланда
Новый вид тарантулов, обнаруженный на юге Таиланда - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Zookeys/Narin Chomphuphuang
Новый вид тарантулов, обнаруженный на юге Таиланда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На юге Таиланда был обнаружен новый вид тарантулов, частично обладающих редким ярко-синим окрасом, следует из опубликованного на сайте ZooKeys исследования.
Паука нашли в джунглях в южной провинции страны Пхангнга. Он получил название Chilobrachys natanicharum.
"Мы нашли новый вид тарантула, который обладает завораживающим сине-фиолетовым оттенком, напоминающим электрические искры", - описал находку руководитель исследования Нарин Чомпупхуанг из Университета Кхон Каен в Таиланде.
Как отмечено в исследовании, цвет тарантула является примечательным для ученых, так как подобный синий оттенок крайне редко встречается в природе.
Тростниковая жаба, обнаруженная в австралийском штате Квинсленд - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу
20 января, 15:35
 
НаукаТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала