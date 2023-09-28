https://ria.ru/20230928/tarantul-1899230975.html

В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула

В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула - РИА Новости, 28.09.2023

В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула

На юге Таиланда был обнаружен новый вид тарантулов, частично обладающих редким ярко-синим окрасом, следует из опубликованного на сайте ZooKeys исследования. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:14

2023-09-28T16:14

2023-09-28T16:14

наука

таиланд

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На юге Таиланда был обнаружен новый вид тарантулов, частично обладающих редким ярко-синим окрасом, следует из опубликованного на сайте ZooKeys исследования. Паука нашли в джунглях в южной провинции страны Пхангнга. Он получил название Chilobrachys natanicharum. "Мы нашли новый вид тарантула, который обладает завораживающим сине-фиолетовым оттенком, напоминающим электрические искры", - описал находку руководитель исследования Нарин Чомпупхуанг из Университета Кхон Каен в Таиланде. Как отмечено в исследовании, цвет тарантула является примечательным для ученых, так как подобный синий оттенок крайне редко встречается в природе.

https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html

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