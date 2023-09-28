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В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора - РИА Новости, 28.09.2023
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17:30 28.09.2023 (обновлено: 17:37 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/syunik-1899259658.html
В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора
В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора - РИА Новости, 28.09.2023
В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора
Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванью через Сюникскую... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:30
2023-09-28T17:37
в мире
азербайджан
армения
нахичевань
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, но не будет с этой целью направлять туда войска. "Азербайджан заявляет, что хочет провести автомобильное и железнодорожное сообщение с эксклавом (Нахичеванской автономной республикой - ред.), но "не будет направлять туда войска", - сообщает агентство Рейтер по итогам интервью с Сулеймановым. По его словам, идея заключается в том, чтобы согласовать открытие транспортных коридоров путем переговоров, при этом "никто не собирается ничего открывать силой". "Это противоречит цели. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться в Армению", - добавил дипломат. Баку настаивает на прокладке коридора, который должен связать "материковый" Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. Использование термина "Зангезурский коридор" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС в конце мая в Москве вызвало его перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последний в ответ указал, что эта фраза в последние годы служит выражением территориальных претензий к Армении. Пашинян напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминалось лишь об одном коридоре - Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике.
https://ria.ru/20230925/azerbaydzhan-1898533278.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, азербайджан, армения, нахичевань, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Нахичевань, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора

Посол Азербайджана: Баку не будет посылать войска в Сюник для прокладки коридора

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, но не будет с этой целью направлять туда войска.
"Азербайджан заявляет, что хочет провести автомобильное и железнодорожное сообщение с эксклавом (Нахичеванской автономной республикой - ред.), но "не будет направлять туда войска", - сообщает агентство Рейтер по итогам интервью с Сулеймановым.
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По его словам, идея заключается в том, чтобы согласовать открытие транспортных коридоров путем переговоров, при этом "никто не собирается ничего открывать силой". "Это противоречит цели. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться в Армению", - добавил дипломат.
Баку настаивает на прокладке коридора, который должен связать "материковый" Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
Использование термина "Зангезурский коридор" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС в конце мая в Москве вызвало его перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последний в ответ указал, что эта фраза в последние годы служит выражением территориальных претензий к Армении. Пашинян напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминалось лишь об одном коридоре - Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике.
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В миреАзербайджанАрменияНахичеваньСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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