https://ria.ru/20230928/syunik-1899259658.html

В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора

В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора - РИА Новости, 28.09.2023

В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванью через Сюникскую... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:30

2023-09-28T17:30

2023-09-28T17:37

в мире

азербайджан

армения

нахичевань

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, но не будет с этой целью направлять туда войска. "Азербайджан заявляет, что хочет провести автомобильное и железнодорожное сообщение с эксклавом (Нахичеванской автономной республикой - ред.), но "не будет направлять туда войска", - сообщает агентство Рейтер по итогам интервью с Сулеймановым. По его словам, идея заключается в том, чтобы согласовать открытие транспортных коридоров путем переговоров, при этом "никто не собирается ничего открывать силой". "Это противоречит цели. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться в Армению", - добавил дипломат. Баку настаивает на прокладке коридора, который должен связать "материковый" Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. Использование термина "Зангезурский коридор" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС в конце мая в Москве вызвало его перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последний в ответ указал, что эта фраза в последние годы служит выражением территориальных претензий к Армении. Пашинян напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминалось лишь об одном коридоре - Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике.

https://ria.ru/20230925/azerbaydzhan-1898533278.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, нахичевань, ситуация в нагорном карабахе