В Баку заявили, что не будут посылать войска в Сюник для прокладки коридора
Посол Азербайджана: Баку не будет посылать войска в Сюник для прокладки коридора
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, но не будет с этой целью направлять туда войска.
"Азербайджан заявляет, что хочет провести автомобильное и железнодорожное сообщение с эксклавом (Нахичеванской автономной республикой - ред.), но "не будет направлять туда войска", - сообщает агентство Рейтер по итогам интервью с Сулеймановым.
По его словам, идея заключается в том, чтобы согласовать открытие транспортных коридоров путем переговоров, при этом "никто не собирается ничего открывать силой". "Это противоречит цели. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться в Армению", - добавил дипломат.
Баку настаивает на прокладке коридора, который должен связать "материковый" Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
Использование термина "Зангезурский коридор" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС в конце мая в Москве вызвало его перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последний в ответ указал, что эта фраза в последние годы служит выражением территориальных претензий к Армении. Пашинян напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминалось лишь об одном коридоре - Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике.