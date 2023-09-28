https://ria.ru/20230928/svo-1899207889.html
Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО
Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО - РИА Новости, 28.09.2023
Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО
Главы регионов должны делать все, чтобы помочь России в период специальной военной операции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:58
2023-09-28T14:58
2023-09-28T14:58
специальная военная операция на украине
сергей собянин
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главы регионов должны делать все, чтобы помочь России в период специальной военной операции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы... должны делать все, чтобы помочь стране в период проведения специальной военной операции. Не только для социальной поддержки наших бойцов и их семей, но и для экономики, для обороно-промышленного комплекса", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что оказание гуманитарной помощи, поставки продовольствия очень важны и создают платформу для консолидации общества.
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899082908.html
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сергей собянин, владимир путин, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия, Москва
Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО
Собянин: главы регионов должны делать все для помощи России в период СВО