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Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/svo-1899207889.html
Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО
Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО - РИА Новости, 28.09.2023
Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО
Главы регионов должны делать все, чтобы помочь России в период специальной военной операции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:58
2023-09-28T14:58
специальная военная операция на украине
сергей собянин
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главы регионов должны делать все, чтобы помочь России в период специальной военной операции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы... должны делать все, чтобы помочь стране в период проведения специальной военной операции. Не только для социальной поддержки наших бойцов и их семей, но и для экономики, для обороно-промышленного комплекса", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что оказание гуманитарной помощи, поставки продовольствия очень важны и создают платформу для консолидации общества.
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сергей собянин, владимир путин, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия, Москва
Собянин призвал глав регионов делать все, чтобы помочь России в период СВО

Собянин: главы регионов должны делать все для помощи России в период СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главы регионов должны делать все, чтобы помочь России в период специальной военной операции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы... должны делать все, чтобы помочь стране в период проведения специальной военной операции. Не только для социальной поддержки наших бойцов и их семей, но и для экономики, для обороно-промышленного комплекса", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что оказание гуманитарной помощи, поставки продовольствия очень важны и создают платформу для консолидации общества.
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСергей СобянинВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
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