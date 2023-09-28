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Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области - РИА Новости, 28.09.2023
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
Российские войска на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, самоходки Paladin и "Гвоздика", а также склад... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:16
2023-09-28T14:16
2023-09-28T14:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, самоходки Paladin и "Гвоздика", а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмвховка ЛНР."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения украинских войск, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230928/vsu-1899176735.html
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харьковская область, россия, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, В мире, США
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
ВС РФ улучшили позиции в Харьковской области на Купянском направлении