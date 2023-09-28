https://ria.ru/20230928/svo-1899162170.html

В Запорожской области назвали действия ВСУ на фронте крысиной тактикой

В Запорожской области назвали действия ВСУ на фронте крысиной тактикой - РИА Новости, 28.09.2023

В Запорожской области назвали действия ВСУ на фронте крысиной тактикой

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "крысиной тактикой" действия украинских войск на линии фронта. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:36

2023-09-28T12:36

2023-09-28T12:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "крысиной тактикой" действия украинских войск на линии фронта. Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете Wall Street Journal заявил, что украинские войска наступают в основном пешком. "Я бы охарактеризовал действия украинских боевиков на линии фронта как крысиную тактику. Они, как крысы, прячутся по узким местам и лесополосам, пытаясь незаметными просочиться к нашей линии обороны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, все попытки украинских войск подойти к позициям российской армии пресекаются. "Враг оперативно выявляется и накрывается огнем", - подчеркнул Рогов. Накануне Минобороны РФ в сводке по СВО за сутки сообщало, что на запорожском направлении российские подразделения отразили атаку штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе Вербового, кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе и технике 47-й и 117-й механизированных бригад Украины, уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины