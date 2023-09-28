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В Запорожской области назвали действия ВСУ на фронте крысиной тактикой - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/svo-1899162170.html
В Запорожской области назвали действия ВСУ на фронте крысиной тактикой
В Запорожской области назвали действия ВСУ на фронте крысиной тактикой - РИА Новости, 28.09.2023
В Запорожской области назвали действия ВСУ на фронте крысиной тактикой
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "крысиной тактикой" действия украинских войск на линии фронта. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:36
2023-09-28T12:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "крысиной тактикой" действия украинских войск на линии фронта. Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете Wall Street Journal заявил, что украинские войска наступают в основном пешком. "Я бы охарактеризовал действия украинских боевиков на линии фронта как крысиную тактику. Они, как крысы, прячутся по узким местам и лесополосам, пытаясь незаметными просочиться к нашей линии обороны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, все попытки украинских войск подойти к позициям российской армии пресекаются. "Враг оперативно выявляется и накрывается огнем", - подчеркнул Рогов. Накануне Минобороны РФ в сводке по СВО за сутки сообщало, что на запорожском направлении российские подразделения отразили атаку штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе Вербового, кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе и технике 47-й и 117-й механизированных бригад Украины, уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области назвали действия ВСУ на фронте крысиной тактикой

Рогов назвал действия украинских войск на фронте крысиной тактикой

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "крысиной тактикой" действия украинских войск на линии фронта.
Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете Wall Street Journal заявил, что украинские войска наступают в основном пешком.
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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08:00
«
"Я бы охарактеризовал действия украинских боевиков на линии фронта как крысиную тактику. Они, как крысы, прячутся по узким местам и лесополосам, пытаясь незаметными просочиться к нашей линии обороны", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, все попытки украинских войск подойти к позициям российской армии пресекаются.
«
"Враг оперативно выявляется и накрывается огнем", - подчеркнул Рогов.
Накануне Минобороны РФ в сводке по СВО за сутки сообщало, что на запорожском направлении российские подразделения отразили атаку штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе Вербового, кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе и технике 47-й и 117-й механизированных бригад Украины, уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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