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В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 28.09.2023 (обновлено: 12:42 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/svo-1899115262.html
В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России
В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России - РИА Новости, 28.09.2023
В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России
Российским бойцам удалось продвинуться на Ореховском и Времевском направлениях, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:42
2023-09-28T12:42
специальная военная операция на украине
владимир рогов
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Российским бойцам удалось продвинуться на Ореховском и Времевском направлениях, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Наши ребята добились небольших тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях&quot;, — сказал он.В частности, по его словам, на Ореховском направлении удалось расширить серую зону, отбросив противника на 250-300 метров. &quot;Враг отброшен от тех мест, из которых вел огонь по нашим позициям. Теперь украинские боевики к нам так близко не подходят&quot;, — подчеркнул Рогов.На Времевском направлении, севернее села Приютное, российские войска взяли несколько вражеских позиций и пару опорных пунктов, добавил он.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что штурмовики 127-й украинской бригады территориальной обороны пытались атаковать в районе Приютного, но российские войска отбили эту атаку. Противник потерял там более 150 человек и десять единиц техники.
https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html
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владимир рогов, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России

Рогов: ВС России добились успехов на Ореховском и Времевском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Российским бойцам удалось продвинуться на Ореховском и Времевском направлениях, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Наши ребята добились небольших тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях", — сказал он.

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В частности, по его словам, на Ореховском направлении удалось расширить серую зону, отбросив противника на 250-300 метров.
«

"Враг отброшен от тех мест, из которых вел огонь по нашим позициям. Теперь украинские боевики к нам так близко не подходят", — подчеркнул Рогов.

На Времевском направлении, севернее села Приютное, российские войска взяли несколько вражеских позиций и пару опорных пунктов, добавил он.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что штурмовики 127-й украинской бригады территориальной обороны пытались атаковать в районе Приютного, но российские войска отбили эту атаку. Противник потерял там более 150 человек и десять единиц техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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