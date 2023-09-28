https://ria.ru/20230928/svo-1899115262.html
В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России
В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России - РИА Новости, 28.09.2023
В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России
Российским бойцам удалось продвинуться на Ореховском и Времевском направлениях, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:42
2023-09-28T10:42
2023-09-28T12:42
специальная военная операция на украине
владимир рогов
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Российским бойцам удалось продвинуться на Ореховском и Времевском направлениях, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята добились небольших тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях", — сказал он.В частности, по его словам, на Ореховском направлении удалось расширить серую зону, отбросив противника на 250-300 метров. "Враг отброшен от тех мест, из которых вел огонь по нашим позициям. Теперь украинские боевики к нам так близко не подходят", — подчеркнул Рогов.На Времевском направлении, севернее села Приютное, российские войска взяли несколько вражеских позиций и пару опорных пунктов, добавил он.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что штурмовики 127-й украинской бригады территориальной обороны пытались атаковать в районе Приютного, но российские войска отбили эту атаку. Противник потерял там более 150 человек и десять единиц техники.
https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html
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владимир рогов, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Запорожской области сообщили о тактических успехах ВС России
Рогов: ВС России добились успехов на Ореховском и Времевском направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Российским бойцам удалось продвинуться на Ореховском и Времевском направлениях, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Наши ребята добились небольших тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях", — сказал он.
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В частности, по его словам, на Ореховском направлении удалось расширить серую зону, отбросив противника на 250-300 метров.
«
"Враг отброшен от тех мест, из которых вел огонь по нашим позициям. Теперь украинские боевики к нам так близко не подходят", — подчеркнул Рогов.
На Времевском направлении, севернее села Приютное, российские войска взяли несколько вражеских позиций и пару опорных пунктов, добавил он.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что штурмовики 127-й украинской бригады территориальной обороны пытались атаковать в районе Приютного, но российские войска отбили эту атаку. Противник потерял там более 150 человек и десять единиц техники.