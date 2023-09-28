https://ria.ru/20230928/sudan-1899208473.html

Путин заявил, что нужно сделать многое по развитию между Россией и Суданом

Путин заявил, что нужно сделать многое по развитию между Россией и Суданом - РИА Новости, 28.09.2023

Путин заявил, что нужно сделать многое по развитию между Россией и Суданом

России и Южному Судану предстоит еще многое сделать в сфере развития экономического сотрудничества, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:00

2023-09-28T15:00

2023-09-28T15:24

россия

судан

южный судан

владимир путин

салва киир

экономика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. России и Южному Судану предстоит еще многое сделать в сфере развития экономического сотрудничества, считает президент РФ Владимир Путин.Путин и президент Южного Судана Салва Киир проводят переговоры в Кремле."Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития", - заявил Путин.Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет."Правда и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею ввиду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html

https://ria.ru/20230922/sudan-1897916657.html

россия

судан

южный судан

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россия, судан, южный судан, владимир путин, салва киир, экономика