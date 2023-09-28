https://ria.ru/20230928/sudan-1899208473.html
Путин заявил, что нужно сделать многое по развитию между Россией и Суданом
Путин заявил, что нужно сделать многое по развитию между Россией и Суданом - РИА Новости, 28.09.2023
Путин заявил, что нужно сделать многое по развитию между Россией и Суданом
России и Южному Судану предстоит еще многое сделать в сфере развития экономического сотрудничества, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:00
2023-09-28T15:00
2023-09-28T15:24
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судан
южный судан
владимир путин
салва киир
экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. России и Южному Судану предстоит еще многое сделать в сфере развития экономического сотрудничества, считает президент РФ Владимир Путин.Путин и президент Южного Судана Салва Киир проводят переговоры в Кремле."Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития", - заявил Путин.Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет."Правда и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею ввиду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html
https://ria.ru/20230922/sudan-1897916657.html
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россия, судан, южный судан, владимир путин, салва киир, экономика
Россия, Судан, Южный Судан, Владимир Путин, Салва Киир, Экономика
Путин заявил, что нужно сделать многое по развитию между Россией и Суданом
Путин заявил, что нужно сделать многое в сфере экономики между Россией и Суданом
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. России и Южному Судану предстоит еще многое сделать в сфере развития экономического сотрудничества, считает президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Южного Судана Салва Киир
проводят переговоры в Кремле.
Межгосударственные отношения России и Южного Судана
"Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития", - заявил Путин.
Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет.
"Правда и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею ввиду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей", - сказал Путин.
Лавров заявил о поддержке властей Судана по стабилизации ситуации в стране