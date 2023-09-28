https://ria.ru/20230928/sud-1899321652.html

СМИ: суд Швейцарии оправдал бывшего члена СОБР "Беларусь"

СМИ: суд Швейцарии оправдал бывшего члена СОБР "Беларусь" - РИА Новости, 28.09.2023

СМИ: суд Швейцарии оправдал бывшего члена СОБР "Беларусь"

Бывший член СОБР "Беларусь" Юрий Гаравский был оправдан судом в Швейцарии в рамках дела о насильственном исчезновении трех политических оппонентов президента... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T23:43

2023-09-28T23:43

2023-09-28T23:43

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший член СОБР "Беларусь" Юрий Гаравский был оправдан судом в Швейцарии в рамках дела о насильственном исчезновении трех политических оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко в 1999 году, передает агентство Франс Пресс. "Белорус, бывший член элитного подразделения полиции, обвиненный в участии в насильственном исчезновении оппонентов президента Александра Лукашенко в 1999 году, был оправдан в четверг швейцарским судом", - пишет агентство. Отмечается, что суд посчитал признания, сделанные Гаравским в ходе дачи показаний и интервью СМИ, "слишком противоречивыми". По данным организации TRIAL International, в период с мая по сентябрь 1999 года в Минске пропали без вести несколько оппозиционных деятелей, в том числе бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-премьер в первые годы президентства Лукашенко Виктор Гончар, а также бизнесмен и близкий друг Гончара Анатолий Красовский. Судебное разбирательство в отношении Юрия Гаравского ведется по уголовным искам родственников двух жертв и поддерживается Международной федерацией прав человека (FIDH), TRIAL International и центра "Весны" (признанный властями РБ экстремистским), которые одновременно подали жалобу по уголовному делу. В августе прокуратура Швейцарии сообщила, что после жалоб, поданных неправительственной организацией TRIAL International, был выдан международный ордер на арест дяди президента Сирии Рифата Асада и предъявлено обвинение бывшему министру обороны Алжира Халеду Незару.

https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896833744.html

https://ria.ru/20230922/sliv-1898036833.html

https://ria.ru/20230825/polsha-1892266962.html

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в мире, швейцария, белоруссия, минск, рифат асад, александр лукашенко, весна