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СМИ: суд Швейцарии оправдал бывшего члена СОБР "Беларусь" - РИА Новости, 28.09.2023
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23:43 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/sud-1899321652.html
СМИ: суд Швейцарии оправдал бывшего члена СОБР "Беларусь"
СМИ: суд Швейцарии оправдал бывшего члена СОБР "Беларусь" - РИА Новости, 28.09.2023
СМИ: суд Швейцарии оправдал бывшего члена СОБР "Беларусь"
Бывший член СОБР "Беларусь" Юрий Гаравский был оправдан судом в Швейцарии в рамках дела о насильственном исчезновении трех политических оппонентов президента... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T23:43
2023-09-28T23:43
в мире
швейцария
белоруссия
минск
рифат асад
александр лукашенко
весна
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший член СОБР "Беларусь" Юрий Гаравский был оправдан судом в Швейцарии в рамках дела о насильственном исчезновении трех политических оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко в 1999 году, передает агентство Франс Пресс. "Белорус, бывший член элитного подразделения полиции, обвиненный в участии в насильственном исчезновении оппонентов президента Александра Лукашенко в 1999 году, был оправдан в четверг швейцарским судом", - пишет агентство. Отмечается, что суд посчитал признания, сделанные Гаравским в ходе дачи показаний и интервью СМИ, "слишком противоречивыми". По данным организации TRIAL International, в период с мая по сентябрь 1999 года в Минске пропали без вести несколько оппозиционных деятелей, в том числе бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-премьер в первые годы президентства Лукашенко Виктор Гончар, а также бизнесмен и близкий друг Гончара Анатолий Красовский. Судебное разбирательство в отношении Юрия Гаравского ведется по уголовным искам родственников двух жертв и поддерживается Международной федерацией прав человека (FIDH), TRIAL International и центра "Весны" (признанный властями РБ экстремистским), которые одновременно подали жалобу по уголовному делу. В августе прокуратура Швейцарии сообщила, что после жалоб, поданных неправительственной организацией TRIAL International, был выдан международный ордер на арест дяди президента Сирии Рифата Асада и предъявлено обвинение бывшему министру обороны Алжира Халеду Незару.
https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896833744.html
https://ria.ru/20230922/sliv-1898036833.html
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в мире, швейцария, белоруссия, минск, рифат асад, александр лукашенко, весна
В мире, Швейцария, Белоруссия, Минск, Рифат Асад, Александр Лукашенко, Весна
СМИ: суд Швейцарии оправдал бывшего члена СОБР "Беларусь"

AFP: в Швейцарии оправдали бывшего члена СОБР по делу об оппонентах Лукашенко

CC BY 4.0 / NAC / Суд Швейцарии
Суд Швейцарии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
CC BY 4.0 / NAC /
Суд Швейцарии . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший член СОБР "Беларусь" Юрий Гаравский был оправдан судом в Швейцарии в рамках дела о насильственном исчезновении трех политических оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко в 1999 году, передает агентство Франс Пресс.
"Белорус, бывший член элитного подразделения полиции, обвиненный в участии в насильственном исчезновении оппонентов президента Александра Лукашенко в 1999 году, был оправдан в четверг швейцарским судом", - пишет агентство.
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Отмечается, что суд посчитал признания, сделанные Гаравским в ходе дачи показаний и интервью СМИ, "слишком противоречивыми".
По данным организации TRIAL International, в период с мая по сентябрь 1999 года в Минске пропали без вести несколько оппозиционных деятелей, в том числе бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-премьер в первые годы президентства Лукашенко Виктор Гончар, а также бизнесмен и близкий друг Гончара Анатолий Красовский.
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Судебное разбирательство в отношении Юрия Гаравского ведется по уголовным искам родственников двух жертв и поддерживается Международной федерацией прав человека (FIDH), TRIAL International и центра "Весны" (признанный властями РБ экстремистским), которые одновременно подали жалобу по уголовному делу.
В августе прокуратура Швейцарии сообщила, что после жалоб, поданных неправительственной организацией TRIAL International, был выдан международный ордер на арест дяди президента Сирии Рифата Асада и предъявлено обвинение бывшему министру обороны Алжира Халеду Незару.
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