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Армянская оппозиция негативно отнеслась к ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 28.09.2023
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17:02 28.09.2023 (обновлено: 17:04 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/statut-1899248307.html
Армянская оппозиция негативно отнеслась к ратификации Римского статута МУС
Армянская оппозиция негативно отнеслась к ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 28.09.2023
Армянская оппозиция негативно отнеслась к ратификации Римского статута МУС
Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы не считают целесообразной возможную ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:02
2023-09-28T17:04
в мире
армения
международный уголовный суд
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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы не считают целесообразной возможную ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, следует из заявлений, распространенных оппозиционной фракцией "Армения" в Telegram-канале и Республиканской партией, входящей в состав фракции "Честь имею". Профильная комиссия парламента Армении ранее в четверг вынесла положительное заключение по проекту ратификации Римского статута международного уголовного суда и включила его в повестку предстоящего пленарного заседания. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что одобрение проекта правительством было обусловлено "широкомасштабной агрессией против Армении" в сентябре 2022 года и "рядом грубейших военных преступлений" на армянской территории. Он добавил, что по этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году. Киракосян уточнил, что предлагается признать юрисдикцию суда начиная с 10 мая 2021 года. Как сообщили РИА Новости в четверг в МИД РФ, решение о ратификации Арменией Римского статута МУС будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. "Считаем ратификацию Римского статута по представленной процедуре антиконституционной и полагаем, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе", - говорится в заявлении фракции "Армения". Отмечается, что в этом процессе нужно учитывать все риски и негативные последствия. В свою очередь в Республиканской партии Армении указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями. В РПА заявили, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом, и его статут не ратифицировали такие могущественные державы - постоянные члены Совбеза ООН, как США, Китай и Россия "Предполагать, что присоединение к этому суду может быть использовано для защиты интересов Армении - очевидная политическая близорукость... Ни Азербайджан, ни Турция даже не подписали Римский статут, более чем очевидно, что они не будут сотрудничать с МУС... Поэтому присоединение к МУС практически не может служить интересам Армении. В то же время ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям", - говорится в заявлении, опубликованном на странице РПА в соцсетях. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20230928/armeniya-1899189149.html
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в мире, армения, международный уголовный суд
В мире, Армения, Международный уголовный суд
Армянская оппозиция негативно отнеслась к ратификации Римского статута МУС

Парламентская оппозиция Армении негативно отнеслась к ратификации статута МУС

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы не считают целесообразной возможную ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, следует из заявлений, распространенных оппозиционной фракцией "Армения" в Telegram-канале и Республиканской партией, входящей в состав фракции "Честь имею".
Профильная комиссия парламента Армении ранее в четверг вынесла положительное заключение по проекту ратификации Римского статута международного уголовного суда и включила его в повестку предстоящего пленарного заседания. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что одобрение проекта правительством было обусловлено "широкомасштабной агрессией против Армении" в сентябре 2022 года и "рядом грубейших военных преступлений" на армянской территории. Он добавил, что по этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году. Киракосян уточнил, что предлагается признать юрисдикцию суда начиная с 10 мая 2021 года. Как сообщили РИА Новости в четверг в МИД РФ, решение о ратификации Арменией Римского статута МУС будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений.
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Кремле прокомментировали предложение Армении по Римскому статуту МУС
13:56
«
"Считаем ратификацию Римского статута по представленной процедуре антиконституционной и полагаем, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе", - говорится в заявлении фракции "Армения". Отмечается, что в этом процессе нужно учитывать все риски и негативные последствия.
В свою очередь в Республиканской партии Армении указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями. В РПА заявили, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом, и его статут не ратифицировали такие могущественные державы - постоянные члены Совбеза ООН, как США, Китай и Россия
«
"Предполагать, что присоединение к этому суду может быть использовано для защиты интересов Армении - очевидная политическая близорукость... Ни Азербайджан, ни Турция даже не подписали Римский статут, более чем очевидно, что они не будут сотрудничать с МУС... Поэтому присоединение к МУС практически не может служить интересам Армении. В то же время ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям", - говорится в заявлении, опубликованном на странице РПА в соцсетях.
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Петр Хофманьский - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
МВД объявило в розыск председателя МУС
25 сентября, 13:18
 
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