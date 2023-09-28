https://ria.ru/20230928/statut-1899248307.html

Армянская оппозиция негативно отнеслась к ратификации Римского статута МУС

Армянская оппозиция негативно отнеслась к ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 28.09.2023

Армянская оппозиция негативно отнеслась к ратификации Римского статута МУС

Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы не считают целесообразной возможную ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:02

2023-09-28T17:02

2023-09-28T17:04

в мире

армения

международный уголовный суд

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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы не считают целесообразной возможную ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, следует из заявлений, распространенных оппозиционной фракцией "Армения" в Telegram-канале и Республиканской партией, входящей в состав фракции "Честь имею". Профильная комиссия парламента Армении ранее в четверг вынесла положительное заключение по проекту ратификации Римского статута международного уголовного суда и включила его в повестку предстоящего пленарного заседания. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что одобрение проекта правительством было обусловлено "широкомасштабной агрессией против Армении" в сентябре 2022 года и "рядом грубейших военных преступлений" на армянской территории. Он добавил, что по этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году. Киракосян уточнил, что предлагается признать юрисдикцию суда начиная с 10 мая 2021 года. Как сообщили РИА Новости в четверг в МИД РФ, решение о ратификации Арменией Римского статута МУС будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. "Считаем ратификацию Римского статута по представленной процедуре антиконституционной и полагаем, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе", - говорится в заявлении фракции "Армения". Отмечается, что в этом процессе нужно учитывать все риски и негативные последствия. В свою очередь в Республиканской партии Армении указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями. В РПА заявили, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом, и его статут не ратифицировали такие могущественные державы - постоянные члены Совбеза ООН, как США, Китай и Россия "Предполагать, что присоединение к этому суду может быть использовано для защиты интересов Армении - очевидная политическая близорукость... Ни Азербайджан, ни Турция даже не подписали Римский статут, более чем очевидно, что они не будут сотрудничать с МУС... Поэтому присоединение к МУС практически не может служить интересам Армении. В то же время ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям", - говорится в заявлении, опубликованном на странице РПА в соцсетях. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20230928/armeniya-1899189149.html

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в мире, армения, международный уголовный суд