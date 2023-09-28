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США должны внести большой вклад в формирование новой эры, считает Блинкен - РИА Новости, 28.09.2023
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17:41 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ssha-1899264349.html
США должны внести большой вклад в формирование новой эры, считает Блинкен
США должны внести большой вклад в формирование новой эры, считает Блинкен - РИА Новости, 28.09.2023
США должны внести большой вклад в формирование новой эры, считает Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир переживает период острой конкуренции за будущее, Соединенные Штаты, по его словам, должны стать страной, которая РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:41
2023-09-28T17:41
в мире
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир переживает период острой конкуренции за будущее, Соединенные Штаты, по его словам, должны стать страной, которая внесет большой вклад в формирование этой новой эры. "Не думаю, что мы в новой холодной войне, но мы в новой эре, потому что, как мы видим, эпоха после холодной войны закончилась. Сейчас мы переживаем период, когда существует острая конкуренция за то, что будет дальше. Мы надеемся, что сможем стать теми, кто внесет большой вклад в формирование новой эры", - сказал Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic.
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в мире, сша, энтони блинкен
В мире, США, Энтони Блинкен
США должны внести большой вклад в формирование новой эры, считает Блинкен

Блинкен: США должны стать страной, которая внесет вклад в создание новой эры

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир переживает период острой конкуренции за будущее, Соединенные Штаты, по его словам, должны стать страной, которая внесет большой вклад в формирование этой новой эры.
"Не думаю, что мы в новой холодной войне, но мы в новой эре, потому что, как мы видим, эпоха после холодной войны закончилась. Сейчас мы переживаем период, когда существует острая конкуренция за то, что будет дальше. Мы надеемся, что сможем стать теми, кто внесет большой вклад в формирование новой эры", - сказал Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic.
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