https://ria.ru/20230928/ssha-1899264349.html

США должны внести большой вклад в формирование новой эры, считает Блинкен

США должны внести большой вклад в формирование новой эры, считает Блинкен - РИА Новости, 28.09.2023

США должны внести большой вклад в формирование новой эры, считает Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир переживает период острой конкуренции за будущее, Соединенные Штаты, по его словам, должны стать страной, которая РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:41

2023-09-28T17:41

2023-09-28T17:41

в мире

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир переживает период острой конкуренции за будущее, Соединенные Штаты, по его словам, должны стать страной, которая внесет большой вклад в формирование этой новой эры. "Не думаю, что мы в новой холодной войне, но мы в новой эре, потому что, как мы видим, эпоха после холодной войны закончилась. Сейчас мы переживаем период, когда существует острая конкуренция за то, что будет дальше. Мы надеемся, что сможем стать теми, кто внесет большой вклад в формирование новой эры", - сказал Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic.

https://ria.ru/20230927/dollar-1898806706.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, энтони блинкен