https://ria.ru/20230928/ssha-1899080839.html

В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине

В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине - РИА Новости, 28.09.2023

В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине

Палата представителей США отклонила два предложения по сокращению помощи Украине, следует из результатов голосования. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T02:49

2023-09-28T02:49

2023-09-28T13:46

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кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Палата представителей США отклонила два предложения по сокращению помощи Украине, следует из результатов голосования.Против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета американского военного ведомства проголосовали 330 законодателей, включая 117 республиканцев. При этом 104 членов этой же партии высказались "за".При этом 93 законодателя поддержали полный отказ от помощи Киеву, но против этой поправки проголосовали 339 членов палаты, и она не прошла. Включение средств для Украины в проект бюджета Пентагона вызывает несогласие консервативных республиканцев, настаивающих, что нельзя ставить на голосование законодателей одновременно вопрос о помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных.Ранее спикер палаты Кевин Маккарти хотел вывести из проекта бюджета Пентагона сумму в размере 300 миллионов долларов, которые планируют потратить на обучение ВСУ. Позднее политик передумал. Включение предназначенных Киеву средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние нескольких членов палаты представителей и становится камнем преткновения для его принятия. Так, на этой неделе конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пообещала голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он включает ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230928/ssha-1899080684.html

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899080520.html

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в мире, украина, пентагон, нато, сша, россия, кевин маккарти, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины