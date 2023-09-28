Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 28.09.2023 (обновлено: 13:46 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ssha-1899080839.html
В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине
В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине - РИА Новости, 28.09.2023
В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине
Палата представителей США отклонила два предложения по сокращению помощи Украине, следует из результатов голосования. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T02:49
2023-09-28T13:46
в мире
украина
пентагон
нато
сша
россия
кевин маккарти
марджори тейлор грин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Палата представителей США отклонила два предложения по сокращению помощи Украине, следует из результатов голосования.Против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета американского военного ведомства проголосовали 330 законодателей, включая 117 республиканцев. При этом 104 членов этой же партии высказались "за".При этом 93 законодателя поддержали полный отказ от помощи Киеву, но против этой поправки проголосовали 339 членов палаты, и она не прошла. Включение средств для Украины в проект бюджета Пентагона вызывает несогласие консервативных республиканцев, настаивающих, что нельзя ставить на голосование законодателей одновременно вопрос о помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных.Ранее спикер палаты Кевин Маккарти хотел вывести из проекта бюджета Пентагона сумму в размере 300 миллионов долларов, которые планируют потратить на обучение ВСУ. Позднее политик передумал. Включение предназначенных Киеву средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние нескольких членов палаты представителей и становится камнем преткновения для его принятия. Так, на этой неделе конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пообещала голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он включает ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230928/ssha-1899080684.html
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899080520.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, пентагон, нато, сша, россия, кевин маккарти, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Пентагон, НАТО, США, Россия, Кевин Маккарти, Марджори Тейлор Грин, Вооруженные силы Украины
В конгрессе отклонили два предложения по сокращению помощи Украине

В конгрессе США отклонили два предложения о сокращении помощи Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Палата представителей США отклонила два предложения по сокращению помощи Украине, следует из результатов голосования.
Против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета американского военного ведомства проголосовали 330 законодателей, включая 117 республиканцев. При этом 104 членов этой же партии высказались "за".
При этом 93 законодателя поддержали полный отказ от помощи Киеву, но против этой поправки проголосовали 339 членов палаты, и она не прошла.
Включение средств для Украины в проект бюджета Пентагона вызывает несогласие консервативных республиканцев, настаивающих, что нельзя ставить на голосование законодателей одновременно вопрос о помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Байден предсказал катастрофические последствия "шатдауна" в США
02:37
Ранее спикер палаты Кевин Маккарти хотел вывести из проекта бюджета Пентагона сумму в размере 300 миллионов долларов, которые планируют потратить на обучение ВСУ. Позднее политик передумал.
Включение предназначенных Киеву средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние нескольких членов палаты представителей и становится камнем преткновения для его принятия. Так, на этой неделе конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пообещала голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он включает ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Слишком поздно". Стала известна ошибка США на Украине
02:25
 
В миреУкраинаПентагонНАТОСШАРоссияКевин МаккартиМарджори Тейлор ГринВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала