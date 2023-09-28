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Байден предсказал катастрофические последствия "шатдауна" в США - РИА Новости, 28.09.2023
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02:37 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ssha-1899080684.html
Байден предсказал катастрофические последствия "шатдауна" в США
Байден предсказал катастрофические последствия "шатдауна" в США - РИА Новости, 28.09.2023
Байден предсказал катастрофические последствия "шатдауна" в США
Президент США Джо Байден ожидает катастрофических последствий возможной остановки работы американского правительства ("шатдауна") с 1 октября из-за отсутствия... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T02:37
2023-09-28T02:37
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден ожидает катастрофических последствий возможной остановки работы американского правительства ("шатдауна") с 1 октября из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета, сообщает пул журналистов Белого дома. "О возможном шатдауне Байден заявил, что он будет "катастрофическим", - говорится в сообщении пресс-пула. При этом Байден указал на наличие договоренности со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти по государственным расходам. "Думаю, что спикер фактически делает выбор между спикерством и американскими интересами", - предположил Байден. Ранее Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить "шатдаун". Чтобы избежать очередного "шатдауна", конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия администрации и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате не согласны с действиями администрации, в том числе по решению пограничного кризиса.
https://ria.ru/20230926/shatdaun-1898619982.html
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти
Байден предсказал катастрофические последствия "шатдауна" в США

Белый дом: Байден предсказал катастрофические последствия "шатдауна" в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден ожидает катастрофических последствий возможной остановки работы американского правительства ("шатдауна") с 1 октября из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета, сообщает пул журналистов Белого дома.
«
"О возможном шатдауне Байден заявил, что он будет "катастрофическим", - говорится в сообщении пресс-пула.
При этом Байден указал на наличие договоренности со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти по государственным расходам.
"Думаю, что спикер фактически делает выбор между спикерством и американскими интересами", - предположил Байден.
Ранее Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить "шатдаун".
Чтобы избежать очередного "шатдауна", конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия администрации и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате не согласны с действиями администрации, в том числе по решению пограничного кризиса.
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Сенат США близок к принятию мер по предотвращению "шатдауна", сообщили СМИ
26 сентября, 06:27
 
В миреСШАДжо БайденКевин Маккарти
 
 
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