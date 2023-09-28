https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899087220.html

Отставной генерал СВР рассказал, кто курирует операции спецслужб Киева

Отставной генерал СВР рассказал, кто курирует операции спецслужб Киева - РИА Новости, 28.09.2023

Отставной генерал СВР рассказал, кто курирует операции спецслужб Киева

Разведслужбы Великобритании и США планируют, разрабатывают и курируют все операции украинских спецслужб, в особенности британская МИ-6 контролирует главное... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T06:49

2023-09-28T06:49

2023-09-28T06:49

в мире

украина

центральное разведывательное управление (цру)

ми-6

служба безопасности украины

сша

великобритания

леонид решетников

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 28 сен - РИА Новости. Разведслужбы Великобритании и США планируют, разрабатывают и курируют все операции украинских спецслужб, в особенности британская МИ-6 контролирует главное разведывательное управление минобороны (ГУР) Украины и ее главу Кирилла Буданова, заявил РИА Новости генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников. "Огромное участие – руководящее, не только планирующее, но и курирующее все операции, разработка операций. Я бы на первом месте ставил и английские спецслужбы, ну и, конечно, Центральное разведывательное управление (ЦРУ США – ред.). Активно участвуют и техническими средствами, и агентурой, и своими советниками, и, опять повторяю, своими кураторами и руководителями", – сказал он. По его словам, еще за год до госпереворота на Украине в 2014 году российской разведке было известно, что советники из британской и американской разведок занимали целые этажи в офисах СБУ, и с тех пор они закрепились еще сильнее. "Практически, если говорить не с юридической точки зрения – с практической точки зрения, они активно участвуют в военных действиях", – сказал он. "Например, ГУР, главное управление разведки с небезызвестным шизофреником Будановым – полностью под контролем английских спецслужб, прежде всего МИ-6", – добавил Решетников. Отставной генерал отметил, что также на Украине широко действуют польские и немецкие разведки. По мнению Решетникова, у киевского режима сейчас нет альтернативы продолжению контрнаступления, ему приходится "лезть вперед, биться до последнего, как сейчас говорят, до последнего украинца". "Просто им что остается, если не это? Сесть в окопы – и всё? Тогда – конец режиму. Тогда на Западе никто не будет помогать", – сказал Решетников.

https://ria.ru/20230927/zapad-1898847231.html

https://ria.ru/20230921/sbu-1897691106.html

украина

сша

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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, служба безопасности украины, сша, великобритания, леонид решетников