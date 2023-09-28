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Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области

Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 28.09.2023

Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области

Российские военные поразили арсенал боеприпасов украинских сухопутных войск в Кировоградской области, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:24

2023-09-28T14:24

2023-09-28T14:24

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные поразили арсенал боеприпасов украинских сухопутных войск в Кировоградской области, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Помимо этого, в районе населенного пункта Федоровка (ДНР) "поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ".

кировоградская область

россия

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в мире, кировоградская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность