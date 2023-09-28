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Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899198336.html
Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области
Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 28.09.2023
Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области
Российские военные поразили арсенал боеприпасов украинских сухопутных войск в Кировоградской области, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:24
2023-09-28T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные поразили арсенал боеприпасов украинских сухопутных войск в Кировоградской области, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Помимо этого, в районе населенного пункта Федоровка (ДНР) "поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ".
кировоградская область
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в мире, кировоградская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области

МО: ВС России поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные поразили арсенал боеприпасов украинских сухопутных войск в Кировоградской области, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Помимо этого, в районе населенного пункта Федоровка (ДНР) "поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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