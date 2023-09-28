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Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области
Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 28.09.2023
Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области
Российские военные поразили арсенал боеприпасов украинских сухопутных войск в Кировоградской области, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:24
2023-09-28T14:24
2023-09-28T14:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные поразили арсенал боеприпасов украинских сухопутных войск в Кировоградской области, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Помимо этого, в районе населенного пункта Федоровка (ДНР) "поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ".
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Российские войска поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области
МО: ВС России поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Кировоградской области