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Киев потерял 230 военных на Донецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 230 военных на Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 28.09.2023
Киев потерял 230 военных на Донецком и Запорожском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:14
2023-09-28T14:14
2023-09-28T14:30
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Отмечается, что на Донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Первомайского и юго-западнее Веселого."Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в ведомстве.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад Украины в районе Работино и северо-западнее Вербового."Уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица М119 производства США", - сообщили в министерстве.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Украина
Киев потерял 230 военных на Донецком и Запорожском направлениях
МО РФ: Киев потерял 230 военных и технику на Донецком и Запорожском направлениях