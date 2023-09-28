https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899087080.html
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы - РИА Новости, 28.09.2023
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы
Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово — Кременной, принесли с собой три иностранных пулемета — производства США, Бельгии и Германии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:34
2023-09-28T06:34
2023-09-28T12:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899087513_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4fc584145884b2c17431fdb1144babb8.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово — Кременной, принесли с собой три иностранных пулемета — производства США, Бельгии и Германии, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он же предоставил фотографии. "В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие будет передано в музеи", — сказал собеседник агентства. О сдавшихся в плен украинских военнослужащих этот же источник рассказал РИА Новости накануне. По его словам, перед тем три бойца вышли на специальный открытый радиоканал. Кроме того, они принесли с собой ящики с боеприпасами. На кадрах, которые источник также предоставил агентству, видно, как один из украинцев выходит на дорогу с поднятыми руками и начинает размахивать куском светлой материи, показывая намерение сдаться в плен, а затем еще двое выносят четыре ящика.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899087513_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5497bfb148f068eeb262a5cab249fc53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы
Сдавшиеся в плен военные ВСУ принесли пулеметы производства США, ФРГ и Бельгии
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово — Кременной, принесли с собой три иностранных пулемета — производства США, Бельгии и Германии, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он же предоставил фотографии.
"В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие будет передано в музеи", — сказал собеседник агентства.
О сдавшихся в плен украинских военнослужащих этот же источник рассказал РИА Новости накануне. По его словам, перед тем три бойца вышли на специальный открытый радиоканал. Кроме того, они принесли с собой ящики с боеприпасами. На кадрах, которые источник также предоставил агентству, видно, как один из украинцев выходит на дорогу с поднятыми руками и начинает размахивать куском светлой материи, показывая намерение сдаться в плен, а затем еще двое выносят четыре ящика.