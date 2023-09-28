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Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 28.09.2023 (обновлено: 12:26 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899087080.html
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы - РИА Новости, 28.09.2023
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы
Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово — Кременной, принесли с собой три иностранных пулемета — производства США, Бельгии и Германии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:34
2023-09-28T12:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово — Кременной, принесли с собой три иностранных пулемета — производства США, Бельгии и Германии, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он же предоставил фотографии. "В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие будет передано в музеи", — сказал собеседник агентства. О сдавшихся в плен украинских военнослужащих этот же источник рассказал РИА Новости накануне. По его словам, перед тем три бойца вышли на специальный открытый радиоканал. Кроме того, они принесли с собой ящики с боеприпасами. На кадрах, которые источник также предоставил агентству, видно, как один из украинцев выходит на дорогу с поднятыми руками и начинает размахивать куском светлой материи, показывая намерение сдаться в плен, а затем еще двое выносят четыре ящика.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы

Сдавшиеся в плен военные ВСУ принесли пулеметы производства США, ФРГ и Бельгии

© РИА НовостиСдавшиеся в плен на направлении Сватово – Кременная украинские военные принесли с собой западное оружие
Сдавшиеся в плен на направлении Сватово – Кременная украинские военные принесли с собой западное оружие - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости
Сдавшиеся в плен на направлении Сватово – Кременная украинские военные принесли с собой западное оружие
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово — Кременной, принесли с собой три иностранных пулемета — производства США, Бельгии и Германии, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он же предоставил фотографии.
"В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие будет передано в музеи", — сказал собеседник агентства.
О сдавшихся в плен украинских военнослужащих этот же источник рассказал РИА Новости накануне. По его словам, перед тем три бойца вышли на специальный открытый радиоканал. Кроме того, они принесли с собой ящики с боеприпасами. На кадрах, которые источник также предоставил агентству, видно, как один из украинцев выходит на дорогу с поднятыми руками и начинает размахивать куском светлой материи, показывая намерение сдаться в плен, а затем еще двое выносят четыре ящика.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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