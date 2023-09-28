https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899087080.html

Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы

Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы - РИА Новости, 28.09.2023

Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы

Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово — Кременной, принесли с собой три иностранных пулемета — производства США, Бельгии и Германии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T06:34

2023-09-28T06:34

2023-09-28T12:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово — Кременной, принесли с собой три иностранных пулемета — производства США, Бельгии и Германии, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он же предоставил фотографии. "В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие будет передано в музеи", — сказал собеседник агентства. О сдавшихся в плен украинских военнослужащих этот же источник рассказал РИА Новости накануне. По его словам, перед тем три бойца вышли на специальный открытый радиоканал. Кроме того, они принесли с собой ящики с боеприпасами. На кадрах, которые источник также предоставил агентству, видно, как один из украинцев выходит на дорогу с поднятыми руками и начинает размахивать куском светлой материи, показывая намерение сдаться в плен, а затем еще двое выносят четыре ящика.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность