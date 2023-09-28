https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899085453.html

Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023

Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ, сообщил РИА Новости командир гаубичного дивизиона. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T05:34

2023-09-28T05:34

2023-09-28T05:34

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ, сообщил РИА Новости командир гаубичного дивизиона. "Обнаружили, как и всегда у нас, с помощью ребят с БПЛА из ОРБ (отдельного гвардейского разведывательного батальона – ред.) "Спарта". При этом в данном случае мы уже знали примерный район огневого поражения миномета, но так как он не стрелял, пришлось постараться в плане поиска", - рассказал собеседник агентства. По его словам, по цели выпустили 10 снарядов 122-го калибра, а расчет укрылся в здании, фиксацию поражения затрудняла работа РЭБ противника. "По поражению расчета данных нет, но дом, стоявший рядом и наиболее вероятно являвшийся укрытием минометного расчета, уничтожен. Проследить, была ли эвакуация в данном районе, не было возможности", - рассказал боец.

https://ria.ru/20230928/artilleriya-1899084847.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность