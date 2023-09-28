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Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899085453.html
Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ
Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023
Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ
Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ, сообщил РИА Новости командир гаубичного дивизиона. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T05:34
2023-09-28T05:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ, сообщил РИА Новости командир гаубичного дивизиона. "Обнаружили, как и всегда у нас, с помощью ребят с БПЛА из ОРБ (отдельного гвардейского разведывательного батальона – ред.) "Спарта". При этом в данном случае мы уже знали примерный район огневого поражения миномета, но так как он не стрелял, пришлось постараться в плане поиска", - рассказал собеседник агентства. По его словам, по цели выпустили 10 снарядов 122-го калибра, а расчет укрылся в здании, фиксацию поражения затрудняла работа РЭБ противника. "По поражению расчета данных нет, но дом, стоявший рядом и наиболее вероятно являвшийся укрытием минометного расчета, уничтожен. Проследить, была ли эвакуация в данном районе, не было возможности", - рассказал боец.
https://ria.ru/20230928/artilleriya-1899084847.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

Командир: мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ, сообщил РИА Новости командир гаубичного дивизиона.
"Обнаружили, как и всегда у нас, с помощью ребят с БПЛА из ОРБ (отдельного гвардейского разведывательного батальона – ред.) "Спарта". При этом в данном случае мы уже знали примерный район огневого поражения миномета, но так как он не стрелял, пришлось постараться в плане поиска", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, по цели выпустили 10 снарядов 122-го калибра, а расчет укрылся в здании, фиксацию поражения затрудняла работа РЭБ противника.
"По поражению расчета данных нет, но дом, стоявший рядом и наиболее вероятно являвшийся укрытием минометного расчета, уничтожен. Проследить, была ли эвакуация в данном районе, не было возможности", - рассказал боец.
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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