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Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:33 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899082908.html
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого - РИА Новости, 28.09.2023
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого
Бойцы российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" обратили в бегство украинских военных в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:33
2023-09-28T03:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Бойцы российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" обратили в бегство украинских военных в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, прицельно подорвав артиллерийскими ударами склад с боеприпасами на позициях ВСУ, сообщил РИА Новости оператор беспилотника ZALA с позывным "Корлус". Он также представил видео с дрона попадания по складу, его возгорания и детонации боекомплекта на линии окопов украинских войск. На кадрах также видно передвижение боевиков ВСУ по траншеям. "Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать. Вследствие очередного попадания загорелся БК (боекомплект - ред.) и сдетонировал, противник начал отступать", - сказал собеседник агентства. Во вторник начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов сообщил РИА Новости, что в районе Новодонецкого был уничтожен другой полевой склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20230927/abrams-1899062147.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого, подбив склад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки ВС РФ
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Бойцы российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" обратили в бегство украинских военных в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, прицельно подорвав артиллерийскими ударами склад с боеприпасами на позициях ВСУ, сообщил РИА Новости оператор беспилотника ZALA с позывным "Корлус".
Он также представил видео с дрона попадания по складу, его возгорания и детонации боекомплекта на линии окопов украинских войск. На кадрах также видно передвижение боевиков ВСУ по траншеям.
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"Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать. Вследствие очередного попадания загорелся БК (боекомплект - ред.) и сдетонировал, противник начал отступать", - сказал собеседник агентства.
Во вторник начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов сообщил РИА Новости, что в районе Новодонецкого был уничтожен другой полевой склад боеприпасов ВСУ.
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