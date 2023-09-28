https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899082908.html

Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого - РИА Новости, 28.09.2023

Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

Бойцы российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" обратили в бегство украинских военных в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T03:33

2023-09-28T03:33

2023-09-28T03:33

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Бойцы российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" обратили в бегство украинских военных в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, прицельно подорвав артиллерийскими ударами склад с боеприпасами на позициях ВСУ, сообщил РИА Новости оператор беспилотника ZALA с позывным "Корлус". Он также представил видео с дрона попадания по складу, его возгорания и детонации боекомплекта на линии окопов украинских войск. На кадрах также видно передвижение боевиков ВСУ по траншеям. "Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать. Вследствие очередного попадания загорелся БК (боекомплект - ред.) и сдетонировал, противник начал отступать", - сказал собеседник агентства. Во вторник начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов сообщил РИА Новости, что в районе Новодонецкого был уничтожен другой полевой склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20230927/abrams-1899062147.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия