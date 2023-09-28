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СМИ: Польша потребовала от ЕС создать финрезерв для беженцев с Украины
СМИ: Польша потребовала от ЕС создать финрезерв для беженцев с Украины - РИА Новости, 28.09.2023
СМИ: Польша потребовала от ЕС создать финрезерв для беженцев с Украины
Польша не спешит продлевать временную защиту украинских беженцев, в рамках которой они получают работу, соцобеспечение и медобслуживание в стране, и требует от... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:17
2023-09-28T10:17
2023-09-28T10:17
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польша
украина
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беженцы
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ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости. Польша не спешит продлевать временную защиту украинских беженцев, в рамках которой они получают работу, соцобеспечение и медобслуживание в стране, и требует от ЕС специального финрезерва на потребности украинцев, сообщает радиостанция RMF FM. "Польша не хочет, чтобы на встрече министров внутренних дел ЕС в четверг было принято решение о продлении временной защиты для беженцев с Украины до марта 2025 года", - говорится в сообщении со ссылкой на неназванного европейского дипломата. По данным радио, власти Польши "не говорят категорического "нет" самой идее продления защиты". "Однако они хотели бы отложить решение по этому вопросу и предварить его консультациям на уровне глав государств и правительств Евросоюза", – отмечает радио. По неофициальной информации RMF FM, польская сторона "требует создания специального финансового резерва, из которого будут оплачиваться потребности беженцев". В рамках временной защиты беженцы из Украины имеют в Европейском союзе среди прочего такие же права на работу, социальное обеспечение, медицинское обслуживание или образование, что и граждане Евросоюза. Эта защита закреплена в директиве ЕС, которая была впервые введена в действие в марте 2022 года.
https://ria.ru/20230918/bezhentsy-1897083310.html
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в мире, польша, украина, евросоюз, беженцы
В мире, Польша, Украина, Евросоюз, Беженцы
СМИ: Польша потребовала от ЕС создать финрезерв для беженцев с Украины
RMF: Польша требует от ЕС создания финрезерва на потребности украинских беженцев