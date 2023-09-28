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Американская "коалиция" девять раз нарушила протокол деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 28.09.2023
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22:10 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/siriya-1899314187.html
Американская "коалиция" девять раз нарушила протокол деконфликтации в Сирии
Американская "коалиция" девять раз нарушила протокол деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 28.09.2023
Американская "коалиция" девять раз нарушила протокол деконфликтации в Сирии
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:10
2023-09-28T22:10
в мире
сирия
сша
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - отметил Кулить. Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей Typhoon, двумя парами истребителей Rafale, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C.
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в мире, сирия, сша, эт-танф
В мире, Сирия, США, Эт-Танф
Американская "коалиция" девять раз нарушила протокол деконфликтации в Сирии

ЦПВС: американские БПЛА девять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - отметил Кулить.
Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей Typhoon, двумя парами истребителей Rafale, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C.
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