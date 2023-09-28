https://ria.ru/20230928/siriya-1899314187.html

Американская "коалиция" девять раз нарушила протокол деконфликтации в Сирии

Американская "коалиция" девять раз нарушила протокол деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 28.09.2023

Американская "коалиция" девять раз нарушила протокол деконфликтации в Сирии

Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:10

2023-09-28T22:10

2023-09-28T22:10

в мире

сирия

сша

эт-танф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - отметил Кулить. Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей Typhoon, двумя парами истребителей Rafale, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C.

https://ria.ru/20230928/siriya-1899313739.html

сирия

сша

эт-танф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, эт-танф