https://ria.ru/20230928/shok-1899077209.html

Слова Зеленского о "победе Украины" вызвали шок в Сети

Слова Зеленского о "победе Украины" вызвали шок в Сети - РИА Новости, 28.09.2023

Слова Зеленского о "победе Украины" вызвали шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что, несмотря на внешние обстоятельства и ситуацию в мире, главная цель заключается... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T01:18

2023-09-28T01:18

2023-09-28T01:18

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что, несмотря на внешние обстоятельства и ситуацию в мире, главная цель заключается в победе Украины."Черт возьми, это какой-то кокаиновый уровень оптимизма. Любой другой человек просто хотел бы договориться о мире, но ты действительно нечто", — написал Saulimedes."Игра окончена", — заявил JavierE57594777."Байки на ночь", — отметил DankaDanuta72."Победа Украины? Представляется такой же неопределенной, какой ты ее изображаешь", — добавил Josephbuck59."Украина никогда не выиграет в этом конфликте! Больше никаких денег Украине!!! Прекратите всякую помощь Украине! Соединенные Штаты взбешены тем, что Зеленский отнимает у нас налоговые доллары!" — возмутился FLCapitalist.Обращение украинского президента прозвучало на фоне нескольких скандалов, связанных с киевскими властями. В середине сентября между Киевом и Варшавой возник конфликт из-за ограничений на ввоз украинского зерна. Поездка Владимира Зеленского в США и на Генассамблею ООН также сопровождалась возмущением со стороны нескольких западных политиков. После выступления президента Украины в канадском парламенте выяснилось, что Зеленский чествовал эсэсовца. Произошедшее осудили ООН и израильское антифашистское движение, а Польша потребовала от Канады извинений.

https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1899043676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230927/zelenskiy-1898954194.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский