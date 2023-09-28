Слова Зеленского о "победе Украины" вызвали шок в Сети
© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что, несмотря на внешние обстоятельства и ситуацию в мире, главная цель заключается в победе Украины.
«
"Черт возьми, это какой-то кокаиновый уровень оптимизма. Любой другой человек просто хотел бы договориться о мире, но ты действительно нечто", — написал Saulimedes.
"Игра окончена", — заявил JavierE57594777.
"Байки на ночь", — отметил DankaDanuta72.
"Победа Украины? Представляется такой же неопределенной, какой ты ее изображаешь", — добавил Josephbuck59.
"Украина никогда не выиграет в этом конфликте! Больше никаких денег Украине!!! Прекратите всякую помощь Украине! Соединенные Штаты взбешены тем, что Зеленский отнимает у нас налоговые доллары!" — возмутился FLCapitalist.
Обращение украинского президента прозвучало на фоне нескольких скандалов, связанных с киевскими властями. В середине сентября между Киевом и Варшавой возник конфликт из-за ограничений на ввоз украинского зерна. Поездка Владимира Зеленского в США и на Генассамблею ООН также сопровождалась возмущением со стороны нескольких западных политиков. После выступления президента Украины в канадском парламенте выяснилось, что Зеленский чествовал эсэсовца. Произошедшее осудили ООН и израильское антифашистское движение, а Польша потребовала от Канады извинений.