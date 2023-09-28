https://ria.ru/20230928/shatdaun-1899313914.html
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США - РИА Новости, 28.09.2023
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США
Потенциальный шатдаун может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:07
2023-09-28T22:07
2023-09-28T22:13
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
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в мире
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Потенциальный шатдаун может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.На брифинге для СМИ она сообщила, что несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16."Абсолютно. Возможны негативные последствия для подготовки", - сказала Сингх.Шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу."Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. Вот об этом мы сейчас говорим", - сказала она.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире, f-16, пентагон
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире, F-16, Пентагон
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США
Пентагон: шатдаун может негативно повлиять на обучение летчиков ВСУ в США
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Потенциальный шатдаун может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
На брифинге для СМИ она сообщила, что несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16
.
"Абсолютно. Возможны негативные последствия для подготовки", - сказала Сингх.
Шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу.
"Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. Вот об этом мы сейчас говорим", - сказала она.