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Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 28.09.2023 (обновлено: 22:13 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/shatdaun-1899313914.html
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США - РИА Новости, 28.09.2023
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США
Потенциальный шатдаун может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:07
2023-09-28T22:13
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
в мире
f-16
пентагон
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Потенциальный шатдаун может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.На брифинге для СМИ она сообщила, что несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16."Абсолютно. Возможны негативные последствия для подготовки", - сказала Сингх.Шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу."Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. Вот об этом мы сейчас говорим", - сказала она.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире, f-16, пентагон
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире, F-16, Пентагон
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США

Пентагон: шатдаун может негативно повлиять на обучение летчиков ВСУ в США

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Потенциальный шатдаун может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
На брифинге для СМИ она сообщила, что несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16.
"Абсолютно. Возможны негативные последствия для подготовки", - сказала Сингх.
Шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу.
"Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. Вот об этом мы сейчас говорим", - сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции перед истребителем F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВ миреF-16Пентагон
 
 
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