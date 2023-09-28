https://ria.ru/20230928/shatdaun-1899313914.html

Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США

Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США - РИА Новости, 28.09.2023

Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США

Потенциальный шатдаун может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:07

2023-09-28T22:07

2023-09-28T22:13

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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пентагон

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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Потенциальный шатдаун может негативно сказаться на обучении в США украинских военных летчиков, поскольку в образовательном процессе задействованы гражданские специалисты, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.На брифинге для СМИ она сообщила, что несколько украинских летчиков приступили к изучению английского языка в рамках переподготовки на F-16."Абсолютно. Возможны негативные последствия для подготовки", - сказала Сингх.Шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Сингх рассказала, что в такой ситуации военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов прекратит работу."Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. Вот об этом мы сейчас говорим", - сказала она.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире, f-16, пентагон