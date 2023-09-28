https://ria.ru/20230928/shatdaun-1899306366.html

Госдеп сообщил о подготовке к шатдауну правительства

Госдеп сообщил о подготовке к шатдауну правительства - РИА Новости, 28.09.2023

Госдеп сообщил о подготовке к шатдауну правительства

Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства (шатдаун) с 1 октября, заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер на... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T21:13

2023-09-28T21:13

2023-09-28T22:24

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства (шатдаун) с 1 октября, заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер на брифинге."У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун", — сказал он.По словам чиновника, прорабатываемый алгоритм действий также учитывает возможность частичной приостановки работы правительства.В ближайшие дни Госдеп определит, какие структуры продолжат функционировать, поскольку их деятельность необходима для обеспечения нацбезопасности, а какие приостановят работу, добавил Миллер.Ранее в четверг газета Washington Post со ссылкой на поступившую в ее распоряжение рассылку сообщила, что американские власти начали уведомлять госслужащих о надвигающейся приостановке работы, предупреждая их о возможном прекращении выплат зарплат.Накануне президент Джо Байден заявил, что потенциальный шатдаун может привести к катастрофическим последствиям для страны в долгосрочной перспективе. При этом он признал, что не знает, как его предотвратить.Конгресс, чтобы избежать очередного шатдауна, должен принять полноценный или краткосрочный бюджет до конца финансового года, который истекает 1 октября. Этому препятствуют разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов заявили, что будут голосовать против его принятия до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.

https://ria.ru/20230928/amerika-1899311001.html

https://ria.ru/20230928/shatdaun-1899313914.html

https://ria.ru/20230903/ssha-1893971267.html

сша

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сша, государственный департамент сша, в мире, джо байден, марджори тейлор грин, украина