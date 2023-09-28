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В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки
В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 28.09.2023
В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки
Совет безопасности Турции обсудил ситуацию на Украине и возобновление зерновой сделки, сообщила администрация президента Турции. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T23:29
2023-09-28T23:29
2023-09-28T23:41
в мире
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владимир путин
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зерновая сделка
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СТАМБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Совет безопасности Турции обсудил ситуацию на Украине и возобновление зерновой сделки, сообщила администрация президента Турции. Заседание совбеза состоялось в четверг под руководством президента Тайипа Эрдогана и длилось три часа. "СБ обсудил последние события в связи с войной на Украине, а также шаги, способные возобновить действие черноморской инициативы. Подтверждена решимость Турции продолжить усилия для скорейшего прекращения войны и установления прочного и справедливого мира", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации Эрдогана. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html
https://ria.ru/20230928/zerno-1899313378.html
https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html
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в мире, турция, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, оон, зерновая сделка
В мире, Турция, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, Зерновая сделка
В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки
СБ Турции: Анкара продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки