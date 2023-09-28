https://ria.ru/20230928/sdelka-1899320900.html

В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки

В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 28.09.2023

В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки

Совет безопасности Турции обсудил ситуацию на Украине и возобновление зерновой сделки, сообщила администрация президента Турции. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T23:29

2023-09-28T23:29

2023-09-28T23:41

в мире

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украина

россия

владимир путин

сергей лавров

оон

зерновая сделка

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СТАМБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Совет безопасности Турции обсудил ситуацию на Украине и возобновление зерновой сделки, сообщила администрация президента Турции. Заседание совбеза состоялось в четверг под руководством президента Тайипа Эрдогана и длилось три часа. "СБ обсудил последние события в связи с войной на Украине, а также шаги, способные возобновить действие черноморской инициативы. Подтверждена решимость Турции продолжить усилия для скорейшего прекращения войны и установления прочного и справедливого мира", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации Эрдогана. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.

https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html

https://ria.ru/20230928/zerno-1899313378.html

https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html

турция

украина

россия

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в мире, турция, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, оон, зерновая сделка