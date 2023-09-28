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В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 28.09.2023
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23:29 28.09.2023 (обновлено: 23:41 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/sdelka-1899320900.html
В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки
В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 28.09.2023
В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки
Совет безопасности Турции обсудил ситуацию на Украине и возобновление зерновой сделки, сообщила администрация президента Турции. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T23:29
2023-09-28T23:41
в мире
турция
украина
россия
владимир путин
сергей лавров
оон
зерновая сделка
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СТАМБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Совет безопасности Турции обсудил ситуацию на Украине и возобновление зерновой сделки, сообщила администрация президента Турции. Заседание совбеза состоялось в четверг под руководством президента Тайипа Эрдогана и длилось три часа. "СБ обсудил последние события в связи с войной на Украине, а также шаги, способные возобновить действие черноморской инициативы. Подтверждена решимость Турции продолжить усилия для скорейшего прекращения войны и установления прочного и справедливого мира", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации Эрдогана. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html
https://ria.ru/20230928/zerno-1899313378.html
https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html
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в мире, турция, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, оон, зерновая сделка
В мире, Турция, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, Зерновая сделка
В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки

СБ Турции: Анкара продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Стамбул . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Совет безопасности Турции обсудил ситуацию на Украине и возобновление зерновой сделки, сообщила администрация президента Турции.
Заседание совбеза состоялось в четверг под руководством президента Тайипа Эрдогана и длилось три часа.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя
21 сентября, 20:28
"СБ обсудил последние события в связи с войной на Украине, а также шаги, способные возобновить действие черноморской инициативы. Подтверждена решимость Турции продолжить усилия для скорейшего прекращения войны и установления прочного и справедливого мира", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации Эрдогана.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Турции заявили о решении вопросов по доставке зерна из России в Африку
Вчера, 22:03
Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 31 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене
31 августа, 17:31
 
В миреТурцияУкраинаРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровООНЗерновая сделка
 
 
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