https://ria.ru/20230928/schit-1899114559.html

Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин

Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.09.2023

Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин

Отечественный ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались 80 лет назад, сегодня делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:40

2023-09-28T10:40

2023-09-28T10:40

безопасность

россия

москва

сергей нарышкин

ядерное оружие

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отечественный ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались 80 лет назад, сегодня делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "И до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну. И сам факт его существования делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России", - сказал Нарышкин в четверг в Москве на открытии выставки, посвященной 120-летнему юбилею со дня рождения "отцов-основателей" отечественной атомной отрасли академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории.

https://ria.ru/20230413/ispytaniya-1865119552.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, москва, сергей нарышкин, ядерное оружие