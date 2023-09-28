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Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.09.2023
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10:40 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/schit-1899114559.html
Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин
Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.09.2023
Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин
Отечественный ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались 80 лет назад, сегодня делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:40
2023-09-28T10:40
безопасность
россия
москва
сергей нарышкин
ядерное оружие
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отечественный ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались 80 лет назад, сегодня делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "И до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну. И сам факт его существования делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России", - сказал Нарышкин в четверг в Москве на открытии выставки, посвященной 120-летнему юбилею со дня рождения "отцов-основателей" отечественной атомной отрасли академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории.
https://ria.ru/20230413/ispytaniya-1865119552.html
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безопасность, россия, москва, сергей нарышкин, ядерное оружие
Безопасность, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Ядерное оружие
Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин

Нарышкин: ракетно-ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отечественный ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались 80 лет назад, сегодня делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"И до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну. И сам факт его существования делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России", - сказал Нарышкин в четверг в Москве на открытии выставки, посвященной 120-летнему юбилею со дня рождения "отцов-основателей" отечественной атомной отрасли академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.
Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории.
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