https://ria.ru/20230928/sbu-1899215761.html

СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России

СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России - РИА Новости, 28.09.2023

СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России

СБУ сообщила о задержании двух граждан - жителям Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области инкриминируют посягательство на территориальную... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:25

2023-09-28T15:25

2023-09-28T15:29

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киев

запорожская область

кирилл стремоусов

служба безопасности украины

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. СБУ сообщила о задержании двух граждан - жителям Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины из-за размещенных в соцсетях призывов к поддержке России. "Служба безопасности задержала еще двоих агитаторов... в результате контрдиверсионных операций на юге Украины. Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку... присоединения территорий нашей страны к России" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале спецслужбы. Отмечается, что в Николаеве задержана работница местного лицея, которая создала и администрировала "антиукраинскую группу" в соцсети "ВКонтакте", работа которой на Украине запрещена. В подконтрольной Киеву части Запорожской области под следствием находится представитель местной общественной организации, который, как утверждают в СБУ, сотрудничал с замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым. По данным следствия, он распространял информацию о протестных настроениях в области в телеграм-канале и на странице в соцсетях. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20230927/fsb-1899030946.html

https://ria.ru/20230921/sbu-1897691106.html

украина

киев

запорожская область

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в мире, украина, киев, запорожская область, кирилл стремоусов, служба безопасности украины