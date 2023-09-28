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СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России - РИА Новости, 28.09.2023
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15:25 28.09.2023 (обновлено: 15:29 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/sbu-1899215761.html
СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России
СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России - РИА Новости, 28.09.2023
СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России
СБУ сообщила о задержании двух граждан - жителям Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области инкриминируют посягательство на территориальную... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:25
2023-09-28T15:29
в мире
украина
киев
запорожская область
кирилл стремоусов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. СБУ сообщила о задержании двух граждан - жителям Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины из-за размещенных в соцсетях призывов к поддержке России. "Служба безопасности задержала еще двоих агитаторов... в результате контрдиверсионных операций на юге Украины. Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку... присоединения территорий нашей страны к России" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале спецслужбы. Отмечается, что в Николаеве задержана работница местного лицея, которая создала и администрировала "антиукраинскую группу" в соцсети "ВКонтакте", работа которой на Украине запрещена. В подконтрольной Киеву части Запорожской области под следствием находится представитель местной общественной организации, который, как утверждают в СБУ, сотрудничал с замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым. По данным следствия, он распространял информацию о протестных настроениях в области в телеграм-канале и на странице в соцсетях. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20230927/fsb-1899030946.html
https://ria.ru/20230921/sbu-1897691106.html
украина
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в мире, украина, киев, запорожская область, кирилл стремоусов, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Запорожская область, Кирилл Стремоусов, Служба безопасности Украины
СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России

СБУ: задержаны два жителя Украины, подозреваемые в поддержке РФ

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. СБУ сообщила о задержании двух граждан - жителям Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины из-за размещенных в соцсетях призывов к поддержке России.
"Служба безопасности задержала еще двоих агитаторов... в результате контрдиверсионных операций на юге Украины. Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку... присоединения территорий нашей страны к России" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале спецслужбы.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Двое осужденных в Крыму украинцев были агентами СБУ, заявила ФСБ
Вчера, 18:45
Отмечается, что в Николаеве задержана работница местного лицея, которая создала и администрировала "антиукраинскую группу" в соцсети "ВКонтакте", работа которой на Украине запрещена. В подконтрольной Киеву части Запорожской области под следствием находится представитель местной общественной организации, который, как утверждают в СБУ, сотрудничал с замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым. По данным следствия, он распространял информацию о протестных настроениях в области в телеграм-канале и на странице в соцсетях.
Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Луганск - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник
21 сентября, 05:35
 
В миреУкраинаКиевЗапорожская областьКирилл СтремоусовСлужба безопасности Украины
 
 
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