https://ria.ru/20230928/samolet-1899250548.html
В Литву прибыл самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения
В Литву прибыл самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения - РИА Новости, 28.09.2023
В Литву прибыл самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения
В Литву из Турции прибыл самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry и сейчас барражирует в районе аэродрома Шауляй, следует из... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:09
2023-09-28T17:09
2023-09-28T17:26
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В Литву из Турции прибыл самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry и сейчас барражирует в районе аэродрома Шауляй, следует из анализа данных Flightradar24, проведенного РИА Новости.Согласно трекам портала, в районе литовского Шауляя барражирует военный самолет с номером полета NATO12.Из анализа архива записей полетов самолетов НАТО, имеющимся на портале, следует, что это самолет AWACS E-3A Sentry Североатлантического альянса, базирующийся в Турции.Позже на сайте Flightradar24 появились данные о посадке самолета на аэродроме Шяуляй.Ранее этот самолет неоднократно выполнял разведывательные полеты в черноморском регионе, над восточной частью Румынии.Самолет имеет РЛС кругового обзора, которая способно обнаруживать цели на дальности до 650 километров. Таким образом в данный момент самолет способен засекать воздушные объекты в районе Санкт-Петербурга. В его круг обзора попадают Калининград, а также Смоленск, Псков и другие города на западе России.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, турция, нато
В мире, Литва, Турция, НАТО
В Литву прибыл самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения
Flightradar24: в Литву из Турции прибыл самолет НАТО AWACS E-3A Sentry
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
В Литву из Турции прибыл самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry и сейчас барражирует в районе аэродрома Шауляй, следует из анализа данных Flightradar24
, проведенного РИА Новости.
Согласно трекам портала, в районе литовского Шауляя барражирует военный самолет с номером полета NATO12.
Из анализа архива записей полетов самолетов НАТО, имеющимся на портале, следует, что это самолет AWACS E-3A Sentry Североатлантического альянса, базирующийся в Турции.
Позже на сайте Flightradar24 появились данные о посадке самолета на аэродроме Шяуляй.
Ранее этот самолет неоднократно выполнял разведывательные полеты в черноморском регионе, над восточной частью Румынии.
Самолет имеет РЛС кругового обзора, которая способно обнаруживать цели на дальности до 650 километров. Таким образом в данный момент самолет способен засекать воздушные объекты в районе Санкт-Петербурга. В его круг обзора попадают Калининград, а также Смоленск, Псков и другие города на западе России.
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