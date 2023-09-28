https://ria.ru/20230928/samolet-1899197390.html
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 28.09.2023
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25
Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:19
2023-09-28T14:19
2023-09-28T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_76262b012fa712ec047bd2a7a7d8f073.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_95dda9c3235dab2b9ec730dacc864bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25
ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 над ДНР