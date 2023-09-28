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Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 28.09.2023

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25

Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:19

2023-09-28T14:19

2023-09-28T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

су-25

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины