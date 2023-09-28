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Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 28.09.2023 (обновлено: 14:43 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/samolet-1899197390.html
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 28.09.2023
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25
Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:19
2023-09-28T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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безопасность, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25

ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 над ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииСу-25Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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