https://ria.ru/20230928/saakashvili-1899309227.html
Саакашвили после встречи с бывшей женой назвал ее главной любовью жизни
Саакашвили после встречи с бывшей женой назвал ее главной любовью жизни - РИА Новости, 28.09.2023
Саакашвили после встречи с бывшей женой назвал ее главной любовью жизни
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после первой за два года встречи с экс-женой Сандрой Руловс назвал ее "главной любовью своей жизни" и выразил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:35
2023-09-28T21:35
2023-09-28T21:35
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ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после первой за два года встречи с экс-женой Сандрой Руловс назвал ее "главной любовью своей жизни" и выразил сожаление, что причинил ей боль. Бывшая жена Саакашвили Сандра Руловс ранее сообщила, что впервые за два года "психологически смогла" навестить его. Она добавила, что желает Саакашвили свободы, отметив, что больше они не вместе. "Сандра — самый добрый и разумный человек, которого я когда-либо имел счастье встретить. Я обязан ей во многом из того, чего я достиг. Мы воспитали двоих прекрасных сыновей, патриотов Грузии. Сандра остается главной любовью моей жизни, так как это была история очень большой любви и важной частью моей личности. Я очень переживаю за все те моменты, когда я причинил ей боль. В будущем я сделаю все, чтобы поддержать ее, Эдуарда и Николоза", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Сейчас он проходит лечение в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки в тюрьме. Перед приездом в Грузию Саакашвили опубликовал видео с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько, в котором они признались, что у них отношения. Тогда Руловс сообщала, что появление новой возлюбленной экс-президента стало для нее неожиданностью, а форма информирования – неприемлемой. Через некоторое время, уже находясь в Грузии, Саакашвили заявил, что у него и у известной грузинской певицы Софы Нижарадзе есть дочь. О его тайном романе с артисткой в грузинской прессе писали еще во времена президентства Саакашвили. В июне 2023 года стало известно, что у Саакашвили появилась дочь от Ясько. В июле Саакашвили заявил, что его личная жизнь "сейчас и в будущем полностью связана с Софо".
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888772392.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, елизавета ясько, верховная рада украины
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Елизавета Ясько, Верховная Рада Украины
Саакашвили после встречи с бывшей женой назвал ее главной любовью жизни
Саакашвили после встречи с бывшей женой Руловс назвал ее главной любовью жизни
ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после первой за два года встречи с экс-женой Сандрой Руловс назвал ее "главной любовью своей жизни" и выразил сожаление, что причинил ей боль.
Бывшая жена Саакашвили Сандра Руловс ранее сообщила, что впервые за два года "психологически смогла" навестить его. Она добавила, что желает Саакашвили свободы, отметив, что больше они не вместе.
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"Сандра — самый добрый и разумный человек, которого я когда-либо имел счастье встретить. Я обязан ей во многом из того, чего я достиг. Мы воспитали двоих прекрасных сыновей, патриотов Грузии. Сандра остается главной любовью моей жизни, так как это была история очень большой любви и важной частью моей личности. Я очень переживаю за все те моменты, когда я причинил ей боль. В будущем я сделаю все, чтобы поддержать ее, Эдуарда и Николоза", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Сейчас он проходит лечение в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки в тюрьме. Перед приездом в Грузию Саакашвили опубликовал видео с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько
, в котором они признались, что у них отношения. Тогда Руловс сообщала, что появление новой возлюбленной экс-президента стало для нее неожиданностью, а форма информирования – неприемлемой.
Через некоторое время, уже находясь в Грузии, Саакашвили заявил, что у него и у известной грузинской певицы Софы Нижарадзе есть дочь. О его тайном романе с артисткой в грузинской прессе писали еще во времена президентства Саакашвили.
В июне 2023 года стало известно, что у Саакашвили появилась дочь от Ясько. В июле Саакашвили заявил, что его личная жизнь "сейчас и в будущем полностью связана с Софо".
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