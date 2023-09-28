https://ria.ru/20230928/rubl-1899173378.html
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 28.09.2023
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля
Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то - слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:12
2023-09-28T13:12
2023-09-28T13:30
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то - слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума."Кому курс крепкий нужен, кому - слабый. Но мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим", - заявил Силуанов, комментируя дискуссию на форуме вокруг курса рубля.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230922/rubl-1898097781.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Цены на нефть
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля
Силуанов: Минфин хочет, чтобы курс рубля был предсказуемым
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то - слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
"Кому курс крепкий нужен, кому - слабый. Но мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим", - заявил Силуанов, комментируя дискуссию на форуме вокруг курса рубля.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году