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Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 28.09.2023
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13:12 28.09.2023 (обновлено: 13:30 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/rubl-1899173378.html
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 28.09.2023
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля
Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то - слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:12
2023-09-28T13:30
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то - слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума."Кому курс крепкий нужен, кому - слабый. Но мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим", - заявил Силуанов, комментируя дискуссию на форуме вокруг курса рубля.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Цены на нефть
Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля

Силуанов: Минфин хочет, чтобы курс рубля был предсказуемым

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то - слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
"Кому курс крепкий нужен, кому - слабый. Но мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим", - заявил Силуанов, комментируя дискуссию на форуме вокруг курса рубля.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Цены на нефть
 
 
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