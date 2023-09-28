https://ria.ru/20230928/rubl-1899173378.html

Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля

Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 28.09.2023

Силуанов оценил ситуацию с курсом рубля

Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то - слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:12

2023-09-28T13:12

2023-09-28T13:30

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то - слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума."Кому курс крепкий нужен, кому - слабый. Но мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим", - заявил Силуанов, комментируя дискуссию на форуме вокруг курса рубля.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230922/rubl-1898097781.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть