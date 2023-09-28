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Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 28.09.2023
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13:55 28.09.2023 (обновлено: 16:06 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/rossiya-1899188868.html
Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию
Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 28.09.2023
Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию
Государственную политику России в области ядерного сдерживания следует привести в соответствии с геополитической ситуацией, заявил президент Национального... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:55
2023-09-28T16:06
россия
новая земля
москва
михаил ковальчук
сергей караганов
игорь курчатов
курчатовский институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Государственную политику России в области ядерного сдерживания следует привести в соответствии с геополитической ситуацией, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По его словам, действия Запада в отношении России становятся все более агрессивными, поэтому многие эксперты предлагают скорректировать основы госполитики в этой сфере."Думаю, что это правильная мысль", — сказал Ковальчук на открытии выставки, посвященной отцам-основателям отечественной атомной отрасли — академикам Игорю Курчатову и Анатолию Александрову.Как подчеркнул глава центра, зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность. Он также призвал возобновить испытания российского ядерного оружия, если того потребуют обстоятельства. Так, в 1961 году СССР в ответ на агрессивную риторику США испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн, "после чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно", напомнил Ковальчук."Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле. &lt;...&gt; Один разок хотя бы. И все встанет на свои места", — добавил специалист.В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут его первыми. Глава Минобороны Сергей Шойгу и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в августе облетели Центральный полигон на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год проходили испытания отечественного ядерного оружия. На современном этапе его основные задачи заключаются в подготовке и проверке перспективных образцов вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20230928/schit-1899114559.html
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россия, новая земля, москва, михаил ковальчук, сергей караганов, игорь курчатов, курчатовский институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ядерное оружие, сша
Россия, Новая Земля, Москва, Михаил Ковальчук, Сергей Караганов, Игорь Курчатов, Курчатовский институт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ядерное оружие, США
Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию

Ковальчук призвал скорректировать политику России в области ядерного сдерживания

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова — Александрова"
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки Эффект Курчатова — Александрова - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова — Александрова"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Государственную политику России в области ядерного сдерживания следует привести в соответствии с геополитической ситуацией, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
По его словам, действия Запада в отношении России становятся все более агрессивными, поэтому многие эксперты предлагают скорректировать основы госполитики в этой сфере.
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"Думаю, что это правильная мысль", — сказал Ковальчук на открытии выставки, посвященной отцам-основателям отечественной атомной отрасли — академикам Игорю Курчатову и Анатолию Александрову.

Согласно указу президента об "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", Россия может применить ЯО в случае: поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или ее союзников; применения ядерного или других видов ОМУ по территории страны и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, чей вывод из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

Как подчеркнул глава центра, зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность.
Он также призвал возобновить испытания российского ядерного оружия, если того потребуют обстоятельства. Так, в 1961 году СССР в ответ на агрессивную риторику США испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн, "после чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно", напомнил Ковальчук.
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"Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле. <...> Один разок хотя бы. И все встанет на свои места", — добавил специалист.
В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут его первыми. Глава Минобороны Сергей Шойгу и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в августе облетели Центральный полигон на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год проходили испытания отечественного ядерного оружия. На современном этапе его основные задачи заключаются в подготовке и проверке перспективных образцов вооружения и военной техники.
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РоссияНовая ЗемляМоскваМихаил КовальчукСергей КарагановИгорь КурчатовКурчатовский институтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ядерное оружиеСША
 
 
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