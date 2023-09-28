https://ria.ru/20230928/rossiya-1899188868.html

Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию

Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 28.09.2023

Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию

Государственную политику России в области ядерного сдерживания следует привести в соответствии с геополитической ситуацией, заявил президент Национального... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:55

2023-09-28T13:55

2023-09-28T16:06

россия

новая земля

москва

михаил ковальчук

сергей караганов

игорь курчатов

курчатовский институт

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Государственную политику России в области ядерного сдерживания следует привести в соответствии с геополитической ситуацией, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По его словам, действия Запада в отношении России становятся все более агрессивными, поэтому многие эксперты предлагают скорректировать основы госполитики в этой сфере."Думаю, что это правильная мысль", — сказал Ковальчук на открытии выставки, посвященной отцам-основателям отечественной атомной отрасли — академикам Игорю Курчатову и Анатолию Александрову.Как подчеркнул глава центра, зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность. Он также призвал возобновить испытания российского ядерного оружия, если того потребуют обстоятельства. Так, в 1961 году СССР в ответ на агрессивную риторику США испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн, "после чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно", напомнил Ковальчук."Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле. <...> Один разок хотя бы. И все встанет на свои места", — добавил специалист.В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут его первыми. Глава Минобороны Сергей Шойгу и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в августе облетели Центральный полигон на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год проходили испытания отечественного ядерного оружия. На современном этапе его основные задачи заключаются в подготовке и проверке перспективных образцов вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20230928/schit-1899114559.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230928/prazdnik-1898659008.html

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россия, новая земля, москва, михаил ковальчук, сергей караганов, игорь курчатов, курчатовский институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ядерное оружие, сша