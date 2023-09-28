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Исследование показало, что четверть компаний в России начали экономить - РИА Новости, 28.09.2023
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08:19 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/rossiya-1899091047.html
Исследование показало, что четверть компаний в России начали экономить
Исследование показало, что четверть компаний в России начали экономить - РИА Новости, 28.09.2023
Исследование показало, что четверть компаний в России начали экономить
Почти четверть компаний в России экономят воду в рамках заботы об окружающей среде, практически столько же - отказались от пластиковой посуды, следует из данных РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:19
2023-09-28T08:19
общество
технологии
россия
лаборатория касперского
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти четверть компаний в России экономят воду в рамках заботы об окружающей среде, практически столько же - отказались от пластиковой посуды, следует из данных "Лаборатории Касперского", имеющихся в распоряжении РИА Новости. В целом для 43% россиян оказалось важным, чтобы их работодатель вводил практики, направленные на заботу о природе и окружающем мире, а 23% заявили, что в их компании уже реализуются подобные инициативы. "Самые распространённые экологические инициативы, уже принятые в компаниях - электронный документооборот (48%), использование энергосберегающих ламп и автоматического освещения (46%), сортировка мусора (46%) и сбор макулатуры (43%). Среди других мер… экономия воды (26%), отказ от пластиковой посуды (23%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1234 человека из крупных городов России. Помимо этого, в списке оказались установка контейнера для использованных батареек и для ненужной одежды, а также образовательные инициативы - лекции, вебинары, информационные материалы об экологических практиках. "Сотрудники компаний, где никакие экологические инициативы ещё не внедрены, расставили приоритеты примерно таким же образом. В топ-5 по важности вошли электронный документооборот (42%), энергосберегающие лампы и автоматическое освещение (36%), сортировка мусора (36%), установка контейнера для использованных батареек (32%), сбор макулатуры (32%). Также в число наиболее желаемых мер попала переработка мусора (29%)", - добавляется в исследовании. Основатель благотворительного фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева подчеркнула, что установка стационарного контейнера для ненужной одежды - это одна из распространённых офисных экопрактик. "Ежемесячно мы собираем не менее 100-120 тонн ненужных вещей. В 2022 году объём собранной одежды вырос на 9%, если сравнивать с 2021 годом. Думаю, 2023 год исключением не станет", - заключила она.
https://ria.ru/20230927/otpusk-1898905103.html
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общество, технологии, россия, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
Исследование показало, что четверть компаний в России начали экономить

Kaspersky: каждая четвертая компания РФ экономит на пластиковой посуде и воде

© iStock.com / Liubomyr VoronaРабота в офисе
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Работа в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти четверть компаний в России экономят воду в рамках заботы об окружающей среде, практически столько же - отказались от пластиковой посуды, следует из данных "Лаборатории Касперского", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В целом для 43% россиян оказалось важным, чтобы их работодатель вводил практики, направленные на заботу о природе и окружающем мире, а 23% заявили, что в их компании уже реализуются подобные инициативы.
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"Самые распространённые экологические инициативы, уже принятые в компаниях - электронный документооборот (48%), использование энергосберегающих ламп и автоматического освещения (46%), сортировка мусора (46%) и сбор макулатуры (43%). Среди других мер… экономия воды (26%), отказ от пластиковой посуды (23%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1234 человека из крупных городов России.
Помимо этого, в списке оказались установка контейнера для использованных батареек и для ненужной одежды, а также образовательные инициативы - лекции, вебинары, информационные материалы об экологических практиках.
"Сотрудники компаний, где никакие экологические инициативы ещё не внедрены, расставили приоритеты примерно таким же образом. В топ-5 по важности вошли электронный документооборот (42%), энергосберегающие лампы и автоматическое освещение (36%), сортировка мусора (36%), установка контейнера для использованных батареек (32%), сбор макулатуры (32%). Также в число наиболее желаемых мер попала переработка мусора (29%)", - добавляется в исследовании.
Основатель благотворительного фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева подчеркнула, что установка стационарного контейнера для ненужной одежды - это одна из распространённых офисных экопрактик. "Ежемесячно мы собираем не менее 100-120 тонн ненужных вещей. В 2022 году объём собранной одежды вырос на 9%, если сравнивать с 2021 годом. Думаю, 2023 год исключением не станет", - заключила она.
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ОбществоТехнологииРоссияЛаборатория Касперского
 
 
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