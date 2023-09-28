https://ria.ru/20230928/rosatom-1899117295.html
Мишустин поздравил атомщиков с профессиональным праздником
Мишустин поздравил атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2023
Мишустин поздравил атомщиков с профессиональным праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что, несмотря на внешние... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:50
2023-09-28T10:50
2023-09-28T10:50
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что, несмотря на внешние ограничения, "Росатом" расширяет международное сотрудничество, успешно реализует масштабные проекты, ведет разработки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника атомной промышленности... Несмотря на внешние ограничения, госкорпорация "Росатом" продолжает расширять международное сотрудничество, формировать устойчивую партнерскую сеть, успешно реализует масштабные проекты – от поставок урана, ядерного топлива до сооружения АЭС и участия в финансировании и подготовки кадров. Ведет активные разработки и внедрение цифровых продуктов, наращивает компетенции для защиты критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Мишустин добавил, что это праздник настоящих профессионалов, преданных своему призванию, ответственных и мужественных людей, которые стремятся к новым открытиям и свершениям. Благодаря самоотверженному труду многих поколений учёных, инженеров, строителей и специалистов Россия прочно удерживает лидирующие позиции в мировой ядерной энергетике. Кроме того, российская атомная отрасль - одна из передовых по уровню исследований, инновационных производств и квалификации персонала. Она играет ключевую роль в укреплении технологического суверенитета, освоении космоса и арктических территорий, обеспечивает бесперебойное энергоснабжение, стабильное функционирование значимых сфер экономики. "Дорогие друзья! Выражаю искреннюю признательность работникам и ветеранам атомной промышленности, всем, чьим трудом созданы и поддерживаются уникальный научно-технический и производственный потенциал, обороноспособность и энергетическая безопасность России", - сказал Мишустин. Премьер- министр России пожелал работникам атомной промышленности успехов, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20230925/aes-1898543273.html
https://ria.ru/20230928/prazdnik-1898659008.html
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михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Мишустин поздравил атомщиков с профессиональным праздником
Мишустин отметил работу "Росатома" по расширению международного сотрудничества
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что, несмотря на внешние ограничения, "Росатом" расширяет международное сотрудничество, успешно реализует масштабные проекты, ведет разработки, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника атомной промышленности... Несмотря на внешние ограничения, госкорпорация "Росатом" продолжает расширять международное сотрудничество, формировать устойчивую партнерскую сеть, успешно реализует масштабные проекты – от поставок урана, ядерного топлива до сооружения АЭС и участия в финансировании и подготовки кадров. Ведет активные разработки и внедрение цифровых продуктов, наращивает компетенции для защиты критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
"Росатом" установил рекорд по поставкам корпусов реакторов для АЭС
Мишустин добавил, что это праздник настоящих профессионалов, преданных своему призванию, ответственных и мужественных людей, которые стремятся к новым открытиям и свершениям. Благодаря самоотверженному труду многих поколений учёных, инженеров, строителей и специалистов Россия прочно удерживает лидирующие позиции в мировой ядерной энергетике.
Кроме того, российская атомная отрасль - одна из передовых по уровню исследований, инновационных производств и квалификации персонала. Она играет ключевую роль в укреплении технологического суверенитета, освоении космоса и арктических территорий, обеспечивает бесперебойное энергоснабжение, стабильное функционирование значимых сфер экономики.
"Дорогие друзья! Выражаю искреннюю признательность работникам и ветеранам атомной промышленности, всем, чьим трудом созданы и поддерживаются уникальный научно-технический и производственный потенциал, обороноспособность и энергетическая безопасность России", - сказал Мишустин.
Премьер- министр России пожелал работникам атомной промышленности успехов, крепкого здоровья и благополучия.
День работника атомной промышленности в России