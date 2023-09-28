https://ria.ru/20230928/respublikantsy-1899125151.html

Российский сенатор оценил шансы республиканцев победить на выборах

Российский сенатор оценил шансы республиканцев победить на выборах - РИА Новости, 28.09.2023

Российский сенатор оценил шансы республиканцев победить на выборах

Республиканская партия в США имеет хорошие шансы победить на выборах в следующем году, но в ней наблюдается серьёзный раскол, уверен глава комиссии Совета... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:16

2023-09-28T11:16

2023-09-28T11:16

в мире

сша

алексей пушков

россия

совет федерации рф

республиканская партия сша

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Республиканская партия в США имеет хорошие шансы победить на выборах в следующем году, но в ней наблюдается серьёзный раскол, уверен глава комиссии Совета Федерации по информполитике, сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале. "В республиканской партии США, имеющей хорошие шансы победить на выборах, есть серьезный раскол. С одной стороны разместились т.н. "рейгановские республиканцы", которые составляют руководство партии и более половины ее конгрессменов.... С другой стороны, базовый республиканский электорат, который представляют три ведущих кандидатов в президенты от этой партии и меньшая часть членов конгресса, ориентирующихся на (экс-президента Дональда - ред.) Трампа и (губернатора штата Флорида Рона - ред.) Десантиса", - написал он. Пушков отметил, что первая группа близки по Украине и вопросам внешней политики к демократам. Эта же, "рейгановская группа" близка к демократам и проголосовала против поправок в конгрессе, "имевших целью сократить объемы военной помощи Украине или прекратить ее как таковую", подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20230706/geopolitika-1882461728.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, алексей пушков, россия, совет федерации рф, республиканская партия сша