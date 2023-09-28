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Российский сенатор оценил шансы республиканцев победить на выборах - РИА Новости, 28.09.2023
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11:16 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/respublikantsy-1899125151.html
Российский сенатор оценил шансы республиканцев победить на выборах
Российский сенатор оценил шансы республиканцев победить на выборах - РИА Новости, 28.09.2023
Российский сенатор оценил шансы республиканцев победить на выборах
Республиканская партия в США имеет хорошие шансы победить на выборах в следующем году, но в ней наблюдается серьёзный раскол, уверен глава комиссии Совета... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:16
2023-09-28T11:16
в мире
сша
алексей пушков
россия
совет федерации рф
республиканская партия сша
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Республиканская партия в США имеет хорошие шансы победить на выборах в следующем году, но в ней наблюдается серьёзный раскол, уверен глава комиссии Совета Федерации по информполитике, сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале. "В республиканской партии США, имеющей хорошие шансы победить на выборах, есть серьезный раскол. С одной стороны разместились т.н. "рейгановские республиканцы", которые составляют руководство партии и более половины ее конгрессменов.... С другой стороны, базовый республиканский электорат, который представляют три ведущих кандидатов в президенты от этой партии и меньшая часть членов конгресса, ориентирующихся на (экс-президента Дональда - ред.) Трампа и (губернатора штата Флорида Рона - ред.) Десантиса", - написал он. Пушков отметил, что первая группа близки по Украине и вопросам внешней политики к демократам. Эта же, "рейгановская группа" близка к демократам и проголосовала против поправок в конгрессе, "имевших целью сократить объемы военной помощи Украине или прекратить ее как таковую", подчеркнул парламентарий.
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в мире, сша, алексей пушков, россия, совет федерации рф, республиканская партия сша
В мире, США, Алексей Пушков, Россия, Совет Федерации РФ, Республиканская партия США
Российский сенатор оценил шансы республиканцев победить на выборах

Пушков: республиканцы могут победить на выборах, но партия серьезно расколота

© AP Photo / Matt RourkeДелегаты во время общенационального съезда Республиканской партии
Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Республиканская партия в США имеет хорошие шансы победить на выборах в следующем году, но в ней наблюдается серьёзный раскол, уверен глава комиссии Совета Федерации по информполитике, сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
"В республиканской партии США, имеющей хорошие шансы победить на выборах, есть серьезный раскол. С одной стороны разместились т.н. "рейгановские республиканцы", которые составляют руководство партии и более половины ее конгрессменов.... С другой стороны, базовый республиканский электорат, который представляют три ведущих кандидатов в президенты от этой партии и меньшая часть членов конгресса, ориентирующихся на (экс-президента Дональда - ред.) Трампа и (губернатора штата Флорида Рона - ред.) Десантиса", - написал он.
Пушков отметил, что первая группа близки по Украине и вопросам внешней политики к демократам. Эта же, "рейгановская группа" близка к демократам и проголосовала против поправок в конгрессе, "имевших целью сократить объемы военной помощи Украине или прекратить ее как таковую", подчеркнул парламентарий.
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В миреСШААлексей ПушковРоссияСовет Федерации РФРеспубликанская партия США
 
 
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